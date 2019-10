Maďarský zväzok bez lásky i bez rozumu

Keď nedokážeš nepriateľa poraziť, spoj sa s ním, hovorí stará múdrosť a dokonale vystihuje situáciu, v ktorej sa ocitli dvaja dlhodobí politickí rivali. Most-Híd a SMK avizujú vytvorenie spoločnej kandidátky do parlamentných volieb. Oficiálne sa to bude zdôvodňovať potrebou nenechať prepadnúť hlasy maďarských voličov. O maďarského voliča sa však báť netreba, o jeho hlas sa bije PS/Spolu i OĽANO. V realite je tak každému jasné, že strane Bélu Bugára ide len o vlastné prežitie a partaj Józsefa Menyhárta sa už skutočne potrebuje posunúť z regiónov k celonárodnému korytu. Problém je, že to celé môže byť zväzok nielen bez lásky, ale aj bez rozumu.

V tomto prípade totiž neplatí, že jedna plus jedna sú dve, ideálne tri, ako by sa dalo špekulovať pri spojenectve PS/Spolu a Za ľudí. Spojenie dvoch najväčších konkurentov na politickej scéne južného Slovenska sa bude voličom vysvetľovať len ťažko, najmä, keď doteraz na seba sypali nadávky a obvinenia zo zradcovstva.

Problematické to bude mať najmä Most-Híd, ktorý už stratil veľkú časť výrazných tvárí slovenského krídla v strane. Po spojení so silne etnickou SMK môže Františka Šebeja, Luciu Žitňanskú či Martina Fedora nasledovať aj zvyšok slovenských voličov, ktorí sú strane ešte verní. Ťažko ich zrejme očarí agenda SMK, ktorá namiesto slovensko-maďarskej spolupráce zdôrazňuje maďarské odčlenenie. Posledný známy volebný program Menyhártovej strany si stále zachováva témy tých najhorších etnických sporov, ktoré sa v krajine podarilo zažehnať len nedávno. Je to najmä požiadavka zmeny územnosprávneho členenia Slovenska a vytvorenia menšinových samospráv. V preklade to znamená kultúrnu autonómiu južného Slovenska, kde by mala maďarčina rovnaké právne postavenie ako slovenčina. SMK naďalej trvá na otvorení témy Benešových dekrétov a európsku politiku vníma očami Viktora Orbána. Namiesto prehlbovania európskej integrácie sníva o posilňovaní spolupráce s krajinami v rámci V4, kde je dominantný Orbánov autokratický a euroskeptický prístup k politike.

Most-Híd môže prísť aj o liberálne zmýšľajúcich maďarských voličov, ktorým sa nepáči otvorené spojenectvo SMK s maďarským Fideszom V. Orbána. O tom, že ich nie je málo, svedčí aj fakt, že väčšina slovenských Maďarov si v prezidentských voľbách vybrala liberálnu kandidátku Zuzanu Čaputovú.

B. Bugár už hrá vabank a v tomto bode politickej trajektórie sú politici ochotní spojiť sa aj s úhlavným nepriateľom. Dokázal to už Mikuláš Dzurinda, keď bol ochotný ísť v roku 2006 do vlády s Vladimírom Mečiarom a dnes už málokto pochybuje o tom, že by sa trebárs Robert Fico rozpakoval tľapnúť si s Marianom Kotlebom, proti ktorému chcel ešte nedávno stavať hrádzu. Pre B. Bugára padlo prvé tabu, keď vstúpil do koalície s SNS, hoci to najprv vylučoval. A tak sa dokáže zbratať aj s SMK, hoci tým môže prepašovať do slovenského parlamentu aj predĺženú ruku V. Orbána.