Poisťovňami otriasla nová daň. Zisk im výrazne padol

Poisťovne na začiatku tohto roka zviedli boj so štátom. Finančná správa totiž chcela, aby daň z neživotného poistenia, ktorá začala platiť v tomto roku, poisťovne platili aj z pripoistenia k životnému poisteniu.

16.10.2019, 09:38 | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

Osempercentná daň nahradila od 1. januára 2019 odvod z neživotného poistenia, ktorý poisťovne platili od roku 2017. Aj keď výška dane zostala na rovnakej úrovni, ako bola výška odvodu, rozdiel je v tom, že odvod museli poisťovne platiť len z novouzatvorených zmlúv. Ak niekto uzatvoril poistku pred rokom 2017, odvod sa na ňu nevzťahoval. Platil menej, ako keby ju uzatvoril neskôr. Daň sa však platí zo všetkých neživotných poistiek.

Ministerstvo financií pôvodne navrhovalo, aby sa daň vzťahovala aj na životné poistenie. Pri ňom mala byť sadzba vo výške dvoch percent. Od tohto návrhu nakoniec ustúpilo. Poisťovne ešte koncom minulého roku upozorňovali, že ak by museli platiť daň aj zo životných poistiek, bolo by to pre nich likvidačné. Generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní Jozefína Žáková dávala za príklad Belgicko. Po tom, ako tam zvýšili daň zo životného poistenia z jedného percenta na dve, trh sa prepadol o štvrtinu.

Koncoročný šok na webe daniarov

Keďže zdanenie životných poistiek sa do konečnej verzie zákona nedostalo, poisťovne nepočítali ani s tým, že by museli platiť daň z pripoistenia. Koncom roka však finančná správa zverejnila na svojej internetovej stránke metodický pokyn, podľa ktorého treba daň odviesť aj z neživotného pripoistenia k životnému poisteniu. Finančné domy predpokladali, že ide o omyl, a daniarov upozorňovali na to, že urobili chybu. Napokon zistili, že finančná správa naozaj chce, aby z doplnkového poistenia zaplatili daň. Podporilo ju v tom aj ministerstvo financií. Tvrdilo, že ak by doplnkové poistenia boli ušetrené od dane, boli by vo výhode v porovnaní s neživotnými poistkami.

Poisťovne pritom doteraz vždy považovali pripoistenie za súčasť životných poistiek. Tak ich aj vykazovali. Niektoré poisťovne predovšetkým pri starších zmluvách nedokážu ani vyčísliť, aká časť poistného smeruje na samostatné životné poistenie a aká na pripoistenia.

Pri poistení majetku sa tempo rastu medziročne zvýšilo zo šiestich na osem percent

Na rozdiel od neživotných produktov nemôžu poisťovne pri životných poistkách zvýšiť poistné. To klient platí celý čas v takej výške, aká bola dohodnutá na začiatku. To znamená, že poisťovne by ani nemali možnosť preniesť daň na klienta a museli by ju platiť z vlastných peňazí. Nemôžu ani klientovi vypovedať zmluvu. Niektoré z nich sa v životnom poistení uzatvárajú aj na 30 rokov.

Ministerstvo financií sa nakoniec nechalo presvedčiť a ustúpilo z požiadavky, aby poisťovne platili daň z pripoistení. Nemenil sa žiaden zákon, len finančná správa zmenila na svojej internetovej stránke metodický pokyn. Keďže túto zmenu urobila ešte predtým, ako poisťovne mali prvýkrát zaplatiť daň, neodviedli z doplnkových poistení ani cent.

Prepad zisku

Aj keď poisťovne platili daň nakoniec len z neživotných poistiek, nová daň sa výrazne podpísala pod ich hospodárenie.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť