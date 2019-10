Špičkoví slovenskí vinári sa obávajú budúcnosti

Medzinárodný porotca a degustátor Tibor Vittek hovorí, že zárodky úspechu slovenských vín sa zrodili už pri vzniku prvých „nových“ vinárstiev. „Stavali sa na zelenej lúke, takže hneď nakupovali najmodernejšie zariadenia a vinári sa snažili o získanie súčasného know-how. V tomto smere sa vtedy rýchlo vyrovnali a možno aj predbehli vinárstva napríklad v Rakúsku,“ spomína.

16.10.2019

Problémy? Debata na hodiny

Vinárstvam sa darí aj ekonomicky, tržby aj výnosy im v posledných rokoch podľa štatistických údajov rastú, v rámci potravinárstva je výroba vína jedným z najvýnosnejších odvetví. Napríklad v roku 2018 dosiahla rentabilita tržieb brandže 9,3 percenta.

Napriek všetkým pozitívam však slovenskí vinári nevidia budúcnosť vinárstva a vinohradníctva ružovo. Keď sa reportérka TRENDU opýtala jedného z najúspešnejších ľudí z odvetvia Vladimíra Mrvu z trnavského vinárstva Mrva & Stanko, v čom vidí najväčšie problémy brandže, odpovedal, že by to bol rozhovor na dlhé hodiny.

Vinári sa zhodujú, že boom záujmu o kvalitné víno na Slovensku pomaly ochabuje. „Jeho konkurentom však nie je pivo či iné druhy alkoholu. Je to zmena životného štýlu. Ľudia začínajú tráviť voľný čas inak ako kedysi, keď boli posedenia pri víne samozrejmé. Teraz investujú čas aj peniaze do iných aktivít, napríklad do cestovania či športovania,“ vysvetľuje Jaroslava Kaňuchová-Pátková, výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska.

