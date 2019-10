Ako si vybrať svoj termálny raj

Keď bude voda drahšia než ropa, z malej krajiny uprostred Európy so skratkou SR sa stane vodná superveľmoc. Prírodné termálne minerálne pramene, ktorých na Slovensku vyviera vyše dvetisíc, pričom za liečivé je uznaných stodvadsať, znásobia svoju hodnotu.

23.10.2019, 09:59 | Katarína Dobrovodská

V mnohých má termálna voda vďaka obsahu minerálov a stopových prvkov liečivé účinky, ktoré sú také príjemné, že lákajú aj zdravých „pacientov“. Načerpať energiu, zresetovať si hlavu, zregenerovať telo – čo viac si môže priať vyčerpaný, vystresovaný človek? Takáto investícia do seba stojí vždy za to. Na jeseň je to aj s bonusom – s pestrofarebnou prírodnou scenériou.

Nie je spa ako spa

Slovenské kúpeľníctvo má dlhoročnú tradíciu a v súčasnosti ponúka výber rôznych druhov ubytovania – od jednoduchého cez troj- a štvorhviezdičkové zariadenia až po absolútny luxus s piatimi hviezdami pre najnáročnejších návštevníkov. To všetko vytvára predpoklady, že návštevník si naozaj oddýchne a vráti sa do všedného dňa ako znovuzrodený.

Slovensko je výnimočné tým, že na malom území sa nachádzajú takmer všetky typy minerálnych prameňov vhodných na liečenie. Pretože v slovenských kúpeľoch sa vždy poskytovala liečebná starostlivosť pod dohľadom lekára a kvalifikovaného zdravotníckeho personálu, máme pred svetom náskok – medical spa, čiže poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pod zdravotníckym dozorom, sme zvládli už dávno pred tým, ako sa stalo hitom.

