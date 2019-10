Bremeno e-Kasy najviac tlačí najmenších

Hlava v smútku, prázdna peňaženka a koniec roka aj s povinnosťou zaobstarať si novú online registračnú pokladnicu, takzvanú e-Kasu, sa blíži. Do konca prechodného obdobia bez udelenia pokuty za jej nepoužívanie ostáva už len niečo vyše dvoch mesiacov. A práve tento balvan na chrbte ich teraz ťaží najviac.

23.10.2019, 09:59 | Zuzana Kullová | © 2019 News and Media Holding

Obchodníci sa zapotia

Aktuálne k 16. októbru eviduje tržby v systéme e-Kasa 134 005 pokladníc z celkového počtu okolo 220 350. To je zhruba len 60 percent. Podľa analýzy Slovak Business Agency vlani tvorili malé a stredné podniky najväčšiu časť práve v odvetví obchodných služieb, konkrétne 26,7 percenta. Takmer pätina mala v odvetví obchodu hlavnú činnosť. Zavedenie e-Kasy podľa Miroslava Gandžalu z účtovnej spoločnosti Agrico neprinesie v praxi očakávaný úžitok. „Žiaľ, na Slovensku dochádza k zmene pokladníc veľmi často. Nie sú to malé položky, ktoré musia podnikatelia znova a znova znášať,“ spresňuje pre TREND. Pribudla im tak vysoká administratívna záťaž, ktorá ich oberá nielen o čas, ale aj o peniaze. Celý proces od začiatku sprevádzal chaos, ktorý sa týkal nedostatku pokladníc, a proces certifikácie sa naťahoval aj pri kľúčových hráčoch na trhu.

Úver ako záchrana

Menšie firmy rátajú každé euro a pár stoviek navyše mohli využiť radšej na rozvoj podnikania. V princípe majú dve možnosti: buď upgradujú, teda upravia existujúce zariadenie, alebo si kúpia nové, čo je pre ne nemalá finančná záťaž. Ku kúpe musia pristúpiť najmä tí, ktorí doteraz využívali staršie typy pokladníc, lebo tie sa nedajú prerobiť a pripojiť do systému e-Kasa. „Na hotline nás niektorí klienti žiadali, aby sme ich nasmerovali na najlacnejšie možné pokladničné riešenie. Také, ktoré by bolo zároveň prepojiteľné so softvérom. Niektorí sa priznali, že si preto museli zobrať úver,“ podotýka Marek Polic, garant ekonomických programov spoločnosti Kros. Podnikatelia očakávajú od e-Kasy jednoduché ovládanie, aby ich jej prevádzka nezaťažila. „Žiadané sú aj moderné dotykové pokladnice, ktorých obsluhu zvládne naozaj každý obchodník, rovnako mobilné riešenia,“ hovorí Bohuslav Paule, riaditeľ spoločnosti Markeeta Slovensko.

Cena a služby rozhodnú

Na veľké finančné zaťaženie a zbytočnú byrokraciu v biznise poukazuje aj prezident Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov Vladimír Sirotka. „Malé a stredné predajne s menším obratom a nízkou maržou zaťažuje najmä vysoká cena práce a príplatky za prácu, ktorá vyplýva zo zákona, ale i neustále sa zvyšujúca minimálna mzda,“ tvrdí. Aj preto si nie každý môže dovoliť drahé pokladničné systémy. Drobní podnikatelia pri obstarávaní e-Kasy porovnávajú najmä cenovú dostupnosť a rýchlosť dodania zariadenia a takisto potrebný servis vrátane nastavenia pokladnice pred prvým spustením. „Očakávajú najmä odbúranie administratívnej záťaže a lepší prehľad tržieb pre účtovné potreby. A rovnako, že prechod na e-Kasu ich nijako nezabrzdí v podnikaní,“ vypočítava M. Polic.

