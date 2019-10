Elektromobily sú možno trendy, ale na čom nabíjať?

23.10.2019, 09:59

Mohlo by sa zdať, že elektromobilita je dnes na Slovensku len marketingový pojem. Vzdialený trend, ktorý v tunajších podmienkach akoby bolo ťažšie si predstaviť. Najmä keď si roky nevieme poradiť s inými prioritami v oblasti dopravy, ako sú opravy ciest či výstavba tých rýchlostných.

S trendom elektromobility sa však počíta aj na nadnárodnej úrovni a ako členská krajina Únie ho Slovensko nemôže obchádzať. Akýkoľvek obľúbený nakoniec bude. A to zatiaľ priveľmi nie je. Nábeh na elektromobilitu je u nás podstatne pomalší než v západných krajinách a napríklad sieť nabíjacích staníc je dnes viac ako desaťnásobne redšia než v susednom Rakúsku – porovnateľne veľkom trhu. Podľa Európskej komisie pritom bude Únia potrebovať do roku 2020 viac ako osemstotisíc nabíjacích staníc. V súčasnosti je ich vyše stotisíc.

Iste, majiteľov elektromobilov bude zrejme aj v najbližších rokoch ako šafranu – pri akýchkoľvek pozitívnych prognózach –, ale infraštruktúra by v tomto smere nemala pokrivkávať. Pre jednoduchý princíp: o tom, či Slováci o elektromobily prejavia záujem, rozhodne aj fakt, kde a ako komfortne si nabijú auto. A to najmä vďaka verejnému nabíjaniu a v nočných časoch. Až tento druh nabíjania totiž v mixe ostatných zabezpečí, že prevádzka elektromobilu bude oveľa lacnejšia ako pri aute so spaľovacím motorom. A na to je potrebná súčinnosť súkromného aj verejného sektora. Vo vyspelejšej časti Európy tieto stanice oveľa častejšie budujú aj samosprávy.

Paradoxne si v tom štát a súkromníci nekonkurujú, potrebujú sa dopĺňať, aby sa biele miesta na mape krajiny vypĺňali. Súkromníci sú rozbehnutí, ale štát by mal byť aktívnejším hráčom, než je dnes, keď len prikazuje developerom pri výstavbe myslieť aj na majiteľov elektromobilov a ich parkovanie či keď sa urputne snaží prerozdeliť aspoň pol milióna eur na výstavbu nabíjacích staníc samosprávam.

Či elektromobilita bude skutočne udržateľným trendom, ktorý pretrvá a zmení na najbližšie dekády formu dopravy, ukáže čas. Podobne, ako sa ukáže, či bude úspornejšou alternatívou dnešných áut a pre súkromníkov, dnes investujúcich do výstavby nabíjacej infraštruktúry, ziskovým biznisom. A nebude v každodennom fungovaní pre majiteľov elektromobilov na Slovensku len drahou nočnou morou.