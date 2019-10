Gorila odhalila Pellegriniho

Všetci si to dnes môžu vypočuť na internete. Dôverné rozhovory mocných mužov, ktorí si delia štát ako korisť a voliča považujú za h…o. Posledné pokusy o spochybnenie Gorily slovami, že nepoznáme pôvod materiálu a nevieme, či nebol zmanipulovaný, sú už skôr popieraním nosa medzi očami. Polícia totiž potvrdila autenticitu hlasov všetkých jej aktérov z nahrávky z nočného stolíka Mariana Kočnera, ktorá sa zhoduje so známym prepisom na internete aj s nahrávkou, ktorá sa dnes dostala do médií a na verejnosť. Iste, nahrávku niekto mohol upravovať, ale aj to je možné znalecky dokázať. Do palety nepriamych dôkazov pribudla ďalšia nahrávka, ktorú polícia získala z bezodnej Kočnerovej produkcie. Na nej sa Kočner rozpráva o Gorile s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom, čím sa slučka uzatvára.

23.10.2019 | Eva Mihočková

Dnes už málokto pochybuje o tom, že záznam podrobne opisujúci obludnú korupciu z rokov 2005 až 2006 možno použiť ako podporný dôkaz na súde, hoci by aj nebol získaný zákonným spôsobom. Podporujú to viaceré európske judikáty i časť písomného zdôvodnenia Najvyššieho súdu v kauze Čuňo. Môže poslúžiť ako kľúčový a doteraz chýbajúci článok, ktorý usvedčujúco spojí známe privatizačné obchody a reálne uskutočnené finančné transakcie, ktoré mohli byť úplatkom a polícia už o nich dávno vie. Posledné slovo však musí mať nezávislý súd. Paralelne s trestnoprávnou rovinou sa odvíja nemenej dôležitá politická a reputačná línia. Bolo by zrejme naivné očakávať úprimné priznanie niektorých aktívnych účastníkov Gorily. Napokon, ani to netreba. Stačí si všimnúť, s akým pokojom prijali správu o znovuzrodenej nahrávke. Jedného z hlavných hrdinov Jirka Malchárka to dokonca podľa vlastných slov vôbec nezaujíma a záznam nebude ani počúvať. Netreba mať doktorát zo psychológie, aby bolo jasné, že reakcia človeka krivo obvineného z takých závažných trestných činov by bola diametrálne iná. Robert Fico sa už len usmieva a ďakuje Bohu, že v tom čase bol ešte v opozícii, a tak mohol len sľubovať, čo nie je trestné. A Mikuláš Dzurinda hovorí o pochybení jednotlivcov, čím sa znižuje ku klasickému argumentu všetkých padlých predstaviteľov zločineckých režimov. Z hľadiska nádeje na spoločenskú obrodu má však oveľa väčšiu výpovednú hodnotu reakcia politikov, ktorí sa pasujú za novú vlnu. Dnešný líder strany Spolu Miroslav Beblavý by ako bývalý politik SDKÚ mal povedať viac, ako len alibisticky konštatovať, že v tom čase bol iba radovým poslancom. Zmohol sa však aspoň na morálny apel smerom k bývalej špičke svojej materskej strany M. Dzurindovi a Ivanovi Miklošovi. Peter Pellegrini toho nebol schopný a cynicky vyhlásil, že Robert Fico môže aj ďalej pokojne spávať. Gorila tak dokázala odhaliť pravú tvár súčasného premiéra a hodnotovo ho zaradiť medzi návšteníkov bytu na Vazovovej.