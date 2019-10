Istoty v podnikaní nefungujú

Nestabilita podnikateľského prostredia, vysoká byrokracia a neprimerané daňové či odvodové zaťaženie. To sú najčastejšie problémy, ktoré dlhodobo trápia práve malé a stredné podniky.

Ide o firmy, ktoré zamestnávajú menej ako 250 ľudí a ich ročný obrat nie je vyšší ako 50 miliónov eur, prípadne ich ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov eur. Podľa vlaňajšej analýzy Slovak Business Agency (SBA) práve ony poskytujú pracovné príležitosti takmer trom štvrtinám pracujúcich na Slovensku, najmä v odvetviach ako obchod, stavebníctvo či priemysel. Pritom sa musia vyrovnávať s neustále sa meniacou legislatívou i vysokou cenou práce, ktorú sprevádza aj sústavne sa zvyšujúca minimálna mzda, vyššie príplatky za prácu i množstvo papierovačiek.

Podnikatelia nepochopení vládou

Vláda síce vyvíja v poslednom období určité aktivity v prospech podnikateľov, ale podľa analytika Martina Vlachynského z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) len preto, aby si „odfajkla“ jednu PR položku na zozname. „Absolútne nechápe úlohu podnikateľa v ekonomike. Neustále stavia proti sebe do konfliktu podnikateľov a zamestnancov či podnikateľov a spotrebiteľov.“

Väčšina štátnych inštitúcií je v podstate nastavená ako represívna zložka. Štát by však mal slúžiť ako podnikateľov partner, nie ako jeho kat. „Nemal by iba čakať na každú jeho chybu, ale mal by mu byť maximálne nápomocný pri prekonávaní byrokracie. Ďalším príkladom nepochopenia biznisového prostredia sú investičné stimuly, ktoré vláda považuje za ‚pomoc‘,“ spresňuje M. Vlachynský. Práve štátne stimuly často narúšajú stabilitu trhu, lebo všetci podnikatelia sa musia skladať na podporu niekoľkých víťazov, ktorí uspeli vďaka naplneniu predstáv byrokratov, nie zákazníkov.

