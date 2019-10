Lublin – Poľsko, kde vládol cár

23.10.2019, 09:59 | Luboš Palata

Na východ od Visly je bývalé ruské Poľsko. Chudobnejšia časť krajiny takmer bez železníc a zároveň najkatolíckejšia. Keď sa na konci 18. storočia delilo Poľsko medzi Prusko, Rakúsko a Rusko, táto časť Poľska pripadla ruskému cárovi. Poliaci sa s tým nikdy nezmierili. Po niekoľkých povstaniach na nich cár tvrdo zatlačil, zakázal poľštinu a až do prvej svetovej vojny sa všade písalo azbukou.

Lublin bol metropola východného Poľska a dnes je najväčším mestom, ktoré Poľsku z jeho východných panstiev ostalo. Kým dnes je to k ukrajinskej – do roku 1991 sovietskej – hranici 80 kilometrov, do druhej svetovej vojny to bolo ešte o tri stovky kilometrov ďalej.

Lublin je miesto, kde bola pred 450 rokmi založená Lublinská únia, spoločný štát Poliakov a Litovčanov, ktorý bol v 17. storočí najväčšou krajinou Európy. Dodnes je lublinské historické centrum plné renesančných domov a palácov, ktoré akoby zázrakom prežili druhú svetovú vojnu.

Tú však neprežil skoro nikto zo 40-tisíc tunajších Židov, ktorí až do vojny tvorili tretinu obyvateľov mesta. „Neprežilo“ ani tunajšie židovské geto, ktoré Poliaci po vojne nahradili štvorprúdovou výpadovkou. Stačí, že neďaleko je vyhladzovací tábor Majdanek – desivejší variant známejšieho Osvienčimu. Poliaci na víkend väčšinou nechodia do Majdanku, ale do krčiem a kaviarní starého lublinského mesta. Domáca víkendová vnútroštátna turistika je nová vec jednak pre peniaze, ktoré na to Poliaci už dnes majú, a jednak pre diaľnice, ktorými dnes do Lublinu prídete nielen z Varšavy, ale aj z Katovíc alebo Gdanska.

