Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi. „Za otcom chodím v podniku ako za dodávateľom. Máme to medzi sebou rozdelené tak, že on dodáva drevo do mojej výroby,“ opisuje ich pracovný vzťah Juraj.

23.10.2019, 09:59 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Od začiatku si povedali, že po príchode syna do firmy bude samotné spracovanie dreva iba na ňom. A otec si nechá pod palcom nákup suroviny. Strategické rozhodnutia, akými sú nové investície, prijímajú spolu, no inak majú kompetencie presne podelené. Otec Štefan hovorí, že práve aj vďaka tomu sa im v podnikaní darí. V Drevope, zameranom na nábytkárske dielce, a v druhej firme Fraxicom, ktorá vyrába násady na domáce i záhradné nástroje, dnes zamestnávajú 160 ľudí. Celkové tržby oboch firiem z Dlhého nad Cirochou neďaleko Sniny siahajú k siedmim miliónom eur. Patria tak k väčším drevárskym podnikom východného Slovenska. Dobré dánske poučenia Otca Štefana na striktné podelenie právomocí vo firme inšpiroval odberateľ z Dánska, ktorý mal dlhšie vo firme potomkov. „Poradil mi, že nikdy nemáme robiť so synom vo firme to isté, lebo to vyvolá hádky a tie sa potom prenesú aj do bežného rodinného života,“ spomína Štefan. Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



