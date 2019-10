Rodinu zamestnáte bez postihov aj cez eseročku

Drobní podnikatelia v praxi často potrebujú výpomoc blízkych, aby dokázali zabezpečiť plynulý chod svojej prevádzky.

Od budúceho roka sa bude výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vzťahovať nielen na živnostníkov, ale po novom aj na eseročku, ktorá má jedného spoločníka. Bez postihu im tak budú môcť vypomáhať príbuzní v priamom rade.

Vylepšená výnimka pre rodiny

Viacerí podnikatelia túto novinku vítajú, považujú ju za jedno z vládnych opatrení, ktoré im môže v praxi naozaj pomôcť. „Sama by som túto možnosť využila ako majiteľ jednoosobovej eseročky. Umožnila by som rodičom, ktorí sú už na dôchodku, aby mi bez nároku na odmenu občas v podnikaní vypomohli a nikto by ich za to neobvinil,“ tvrdí aj poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska Jaroslava Lukačovičová.

Podnikateľovi fyzickej osobe doteraz mohli vypomáhať príbuzní v priamom rade, ktorými sú podľa Občianskeho zákonníka otec, syn, vnuk, matka, dcéra a vnučka, súrodenec i manžel či manželka. Museli byť dôchodkovo poistení alebo byť poberateľmi dôchodku, prípadne muselo ísť o žiaka či študenta do 26 rokov. Po novom sa tieto podmienky budú vzťahovať aj k spoločníkovi eseročky.

