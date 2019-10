Štát bude komunikovať aj cez mobil

Mal by uľahčovať podnikateľom život, ale zatiaľ stále funguje s istými obmedzeniami. Pôvodne sa mal stať centrálnym miestom, kde so štátom vybavíte všetko, čo potrebujete, ibaže sa deje sporadicky.

23.10.2019, 09:59 | Zuzana Kullová | © 2019 News and Media Holding

Kto chcel nedávno využiť portál slovensko.sk, aby nemusel chodiť po úradoch, možno ho odradilo to, že systém je komplikovaný a nedotiahnutý. Mohlo ho zaskočiť aj to, že nemal so sebou čítačku na občiansky preukaz s elektronickým podpisom. Štát sľubuje, že systém už o pár týždňov znovu trochu vylepší.

Dáta po novom v mobile

„Od 1. decembra budete môcť mobil využívať na elektronické služby. Budete mať elektronickú dátovú schránku v mobile,“ prezradil Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ sekcie informačných technológií verejnej správy na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na konferencii Datalan Digitálne mesto 2019. Ešte väčšia zmena však čaká od budúceho roka právnické osoby. Dotkne sa to tých, ktoré nie sú zapísaní v obchodnom registri. Od 1. júna 2020 ich čaká povinná aktivácia elektronických schránok, ktorá prináša povinnosť najmä pre úrady, aby s nimi komunikovali elektronicky. Úradné rozhodnutia im budú doručovať už len do e-schránky, nie listinne – poštou.

Problémy očami podnikateľov

Častým problémom pre podnikateľov je, že informácie na portáli sú v úradníckom jazyku a nestal sa pre nich bežným nástrojom, po ktorom by popri svojom podnikaní siahli na uľahčenie svojho fungovania. O tomto portáli vie svoje aj Jaroslava Lukačovičová, účtovná poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, ktorá ho využíva aj ako konateľka spoločnosti, aj ako živnostníčka. „Z praktického hľadiska mi prekáža, že po prihlásení do systému pod svojimi prístupovými údajmi vidím všetky pre mňa dostupné elektronické schránky. Ale na to, aby som sa medzi nimi dokázala pohybovať, musím sa pri prechode z jednej do druhej stále znovu prihlasovať,“ spresňuje J. Lukačovičová. Veľká časť z jej klientov reálne portál nevyužíva. „Veľká časť z nich ani netuší, že ak patrili medzi prvých používateľov, majú neplatné certifikáty na elektronických občianskych preukazoch,“ dodáva.

