Ste za zrušenie krížového vlastníctva v slovenskom zdravotníctve?

V zdravotníctve sa zverejňujú zmluvy, poisťovne čelia dohľadu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), v ktorého orgánoch sú aj zástupcovia opozície. Penta je – veľmi správne – pod obzvlášť dôkladným drobnohľadom. Nič nepoukazuje na to, že by prepojenie lekární, nemocníc a zdravotnej poisťovne šlo na vrub pacientov. Protimonopolný úrad stráži ich podiel na trhu. Treba sa sústrediť najmä na to, aby štát plnil svoju úlohu a prostredníctvom týchto inštitúcií vyžadoval dodržiavanie pravidiel od všetkých rovnako a prísne.

Autori riskujú dlhoročné súdne spory, ktoré môžu nakoniec daňovníkov vyjsť na stovky miliónov eur. Môžeme dať krížovým vlastníkom akékoľvek dlhé prechodné obdobie na predaj svojho majetku. Do krajiny, kde sa zakazoval zisk, nový investor príde ťažko. A v 21. storočí vyvlastniť súkromný majetok nie je v súlade so žiadnym právom. Po vyhratej arbitráži má Penta zárobok aj s úrokmi viac-menej zaručený.

ÁNO

Oskar Dvořák a Miroslav Beblavý,

koalícia PS/Spolu

Myslíme si, že proti silnej pozícii Penty v zdravotníctve, rovnako ako proti silnej pozícii oligarchických skupín kdekoľvek v našej ekonomike musíme rázne zakročiť. Preto navrhujeme zákaz krížového vlastníctva.

Po prvé, krížové vlastníctvo v zdravotníctve deformuje súťaž. Celý zmysel vzniku zdravotných poisťovní bolo oddelenie nákupu zdravotnej starostlivosti či liekov od ich dodávateľov. Ak sa všetko deje v rámci jednej finančnej skupiny, systém motivácií a regulácií stráca zmysel. Jednoducho povedané: naozaj niekto verí, že existuje čo i len teoretická možnosť, že by ProCare nedostal zmluvu od Dôvery? Po druhé, ak súkromný majiteľ vlastní lekárne, poskytovateľov aj poisťovňu, ponúka to nekonečné možnosti na prelievanie peňazí. A obchádzanie akejkoľvek snahy štátu zabezpečiť, aby v zdravotníctve platili pravidlá.

A po tretie, príliš silný hráč ako Penta dokáže blokovať zmeny aj ohýbať pravidlá. Videli sme to pri odliatí 400 miliónov eur z Dôvery alebo pri takzvanom efekte otáčajúcich sa dverí, keď bývalý minister zdravotníctva Viliam Čislák začal po odchode z ministerstva pracovať pre Pentu. Dnes je opäť šéfom štátneho zariadenia, konkrétne Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny. V. Čislák dokonca počas svojho ministrovania odklepával eurofondy pre Pentu.

Nemožno obhajovať krížové vlastníctvo Penty tým, že aj štát vlastní nemocnice a poisťovňu. Štát nie je jedna osoba, jeden záujem, jedna skupina. Podľa tejto logiky ani nezávislé súdnictvo nemá zmysel, lebo je štátne.

Na zákaz krížového vlastníctva by sme využili register konečných užívateľov. V prvom kroku by sme určili prechodné obdobie, keď má firma šancu sama sa rozhodnúť, ktorú divíziu odpredá. Ak by to neurobila, podľa vzoru zahraničných skúsenosti by nastupovali zvyšujúce sa a opakujúce sa pokuty, prípadne strata licencie. Dôverujeme žilinskému súdu, ktorý túto agendu zastrešuje, keďže doteraz preukázal, že vie klepnúť oligarchom po prstoch.