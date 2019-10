Víťazi si vážia skutočné hodnoty

23.10.2019, 09:59 | Alex Šrank

Pre firmy bude kľúčové prevziať zodpovednosť za ľudí a spoločnosť

Profily manažérov a investorov v ankete TREND Top Manažér roka a Investor roka 2019 ukazujú úspešné príklady, ako možno investovať do nových technológií, využívať výsledky slovenskej vedy a výskumu a nachádzať nových ľudí pre investície. Či už ide o prvé elektrické auto na Slovensku Peugeot e-208 alebo o to, ako Axel Mallener dotiahol výskum, vývoj a inžinierov do Prievidze. A tiež ako Lucia Pašková rozbehla spoluprácu so slovenským vedcom z STU, ktorý vyvíja pre Curaprox biologicky rozložiteľný materiál na zubné kefky.

Tieto príklady sú zvlášť povzbudivé v období, keď všetci cítime, že vrchol hospodárskeho cyklu už máme za sebou. Keď príde skutočný prepad ekonomiky, nie iba spomalenie rastu, bude dôležité nestratiť hlavu a nepanikáriť, uvedomovať si hodnotu talentovaných zamestnancov a takisto realizovať akvizície, najmä ak príde ku korekcii cien aktív. Aby sme vyšli na druhej strane posilnení, bude sa treba sústrediť na core business, ďalej automatizovať a racionalizovať procesy, zlepšovať riadenie rizík, ale najmä prinášať nové projekty s využitím nových technológií. Okrem tohto musia manažéri dokázať viac v etickej, morálnej a vo vzťahovej rovine. Talentovaní zamestnanci si dnes môžu vyberať, kde chcú žiť a pre koho chcú pracovať, majú nielen finančné nároky, ale aj požiadavky na transparentnosť, ekologické iniciatívy a vyžadujú si reálnu spoločenskú zodpovednosť firiem, nielen na papieri.

Vedieť sa postaviť v spoločnosti za správne veci, prevziať naozajstnú zodpovednosť za ľudí a spoločnosť, v ktorej žijeme a podnikáme, bude kľúčové pre obraz firmy na trhu a v spoločnosti. Potenciál Slovenska vychádzajúci zo zapojenia populácie do ekonomiky, transferu výroby a korporátnych služieb pre arbitráž s cenou práce sa vyčerpáva a už sme svedkami toho, že pracovné miesta môžu zo Slovenska aj odchádzať, nielen prichádzať. Perspektívna cesta do budúcnosti vedie cez zvýšenie vzdelávania a investícií do ľudí a tlaku manažérov na neustále zlepšovanie procesov. Nemecké, švajčiarske či japonské strojárske firmy dokážu byť úspešné vo výrobe pri dvoj- až trojnásobne vyšších mzdových nákladoch tak, že vďaka svojmu know-how dodávajú svetovú kvalitu a ich vnútorné procesy sú extrémne kvalitne prepracované a efektívne.

