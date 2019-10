Banky vyššie dôchodky nezaplatia. Musíme si na ne požičať

Banky veľa zarábajú, a preto môžu zaplatiť dôchodcom vyššie penzie. Takto odôvodnil predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko ponechanie špeciálneho bankového odvodu aj po roku 2020.

30.10.2019, 09:44 | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

V skutočnosti banky vyššie dôchodky nezaplatia. Peniaze, ktoré musia uhrádzať vo forme odvodu, sa na to použiť nemôžu. Suma takmer 1,066 miliardy eur, ktorá je uložená na osobitnom účte, predstavuje poistku pre prípad, že by sa niektorá z bánk dostala do problémov alebo by bolo treba doplniť prostriedky do Fondu ochrany vkladov.

Napriek tomu zachovanie odvodu pomôže vláde v tom, že môže dávať štedré sociálne balíčky, ako je napríklad zvýšenie minimálneho dôchodku. Bankový odvod totiž umožňuje vláde čarovať s deficitom.

Hra s číslami

Predstavte si, že váš čistý príjem je tisíc eur. Na osobný dôchodkový účet v druhom pilieri vám príde ďalších 50 eur. Koľko môžete minúť, aby ste sa v danom mesiaci nedostali do mínusu? Logicky vychádza, že minúť môžete tisícku, keďže k peniazom v druhom pilieri prístup nemáte. Ak miniete 1 050 eur, môžete sa síce tváriť, že váš príjem je rovnaký ako výdavok, no 50 eur si musíte zobrať z úspor alebo si ich požičať.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť