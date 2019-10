Hračka alebo pomocník? Novinky, ktoré pomôžu študentom

Do školskej tašky alebo na internát – tieto „gadgety“ zlepšia školský rok aj semester. Ich spoločným menovateľom je zaujímavý pomer výkonu či výbavy a ceny, výnimočná funkcia, ktorú zariadenie ponúka, alebo aj dizajn a renomé značky.

30.10.2019, 09:44

Mať napríklad najnovší iPhone podľa Terezy, 16-ročnej študentky bratislavskej obchodnej akadémie, niektorí školáci stále vnímajú ako „cool“ a iní ako „hlúpy folklór“. „Nikto sa nikomu nepozerá na telefón, či bol drahý alebo lacný, uvedomujeme si, že každý je limitovaný svojimi možnosťami, a pokiaľ nemá drahý telefón, nerobí to z neho menej populárneho člena triedy. Samozrejme, keď niekto príde s novým telefónom alebo nejakou obzvlášť zaujímavou funkciou v ňom, napríklad so skenerom odtlačkov prstov v displeji, je z toho chvíľu triedna senzácia a každý si to chce vyskúšať,“ dodáva 17-ročný gymnazista Adam z Bratislavy.

Alfa a omega

Začneme smartfónom, neodmysliteľnou pomôckou väčšiny populácie. Pri správnom používaní to môže byť skvelá školská pomôcka. Je stále poruke, pripomína zadania a ich termíny, pomáha s úlohami. Cestou do školy si stačí pozrieť pár dokumentov na YouTube a história americkej občianskej vojny alebo delenie buniek môžu byť hneď pochopiteľnejšie. Nehovoriac o nekonečnom zdroji informácií, napríklad vo forme elektronických kníh. Prípadne sa už aj na mobile dá za pár minúť urobiť pekná prezentácia.

Asi mnohým ako prvý napadne iPhone. Jeho výhodou je veľmi dobre vyladený systém iOS, ktorý funguje spoľahlivo. Nie je nutné kupovať najnovšie a najdrahšie modely. Zaujímavá voľba je napríklad iPhone SE. Výbavu má prakticky totožnú s iPhonom 6S, podporuje prechod na najnovší iOS 13, fotoaparát je – až na nočné fotenie – výborný a výdrž batérie neurazí. A hlavne sa predáva približne za tri stovky. Výborná voľba je aj iPhone 8 za päťsto eur s novším procesorom, lepšou kamerou a vodoodolným telom. Vyššia cena nemusí rodičov zruinovať. „Na mobil, ktorý mám teraz, som trochou prispela aj ja,“ hovorí Tereza. „Zariadenie, ktoré som si musel odpracovať, si aj viac vážim,“ dodáva Adam.

