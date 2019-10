Keď zistili, čo vražda vyvolala, spanikárili a vypýtali si viac

Po osemnástich mesiacoch špeciálny vyšetrovací tím uzatvoril vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. O vrahoch ani objednávateľovi polícia nepochybuje, obhajoba sa zatiaľ sústreďuje na technikálie.

30.10.2019, 09:44 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

Začiatkom februára 2018 sa po Veľkej Mači začalo pohybovať auto, ktoré tam dovtedy obyvatelia nevideli. Zvyčajne v ňom sedeli dvaja muži. Niekedy cez deň a niekedy večer sa vozili najmä v okolí Brezovej ulice. Miroslav Marček a Tomáš Szabó boli na sledovanie Jána Kuciaka dobre pripravení.

Mali nakúpené nové tlačidlové telefóny, v nich boli SIM karty, ktoré boli napísané len na priekupníkov. K dispozícii mali fotky aj videozáznam zo sledovania J. Kuciaka. V stredu 21. februára prišli do Veľkej Mače naposledy. M. Marček sa ukryl v letnej kuchynke domu, v ktorom J. Kuciak býval so svojou snúbenicou M. Kušnírovou. O necelé dve hodiny vošiel priamo do domu. Padli tri výstrely. J. Kuciak a M. Kušnírová boli mŕtvi.

Takto v skratke vyzerá obžaloba vo veci dvojnásobnej vraždy, ktorá zmenila Slovensko. TRENDU ju poskytol Úrad špeciálnej prokuratúry cez infožiadosť. Celá obžaloba má takmer sto strán, Úrad zverejnil len jej úvod. Aj z neho sa však dá prečítať, ako vražda prebehla a aké dôkazy má polícia proti vykonávateľom, sprostredkovateľovi aj objednávateľovi, ktorým je mafián Marian Kočner.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť