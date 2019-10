Na Kočnerov osud sa spýtajte Lexu

Vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej polícia uzavrela expresne rýchlo. Na to, aby vypátrala vykonávateľov, sprostredkovateľov aj objednávateľa, jej stačilo osemnásť mesiacov. Ak by niekto v marci 2018 tvrdil, že o rok a pol bude vec vyriešená, považovali by sme ho za romantika. Tu sa však optimistický príbeh končí. S políciou spolupracuje len jeden z pätice obvinených – Zoltán Andruskó. Jeho výpoveď bude obhajoba spochybňovať, keďže si vybavil výrazne nižší trest. Priznanie Miroslava Marčeka nesedí s tým, čo policajti zistili na mieste činu. Tomáš Szabó mlčí, rovnako ako Kočnerova volavka Alena Zsuzsová. Tá je pritom jediná, ktorá môže Kočnera usvedčiť.

30.10.2019, 09:44 | Peter Kapitán | © 2019 News and Media Holding

Pri vykonávateľoch a sprostredkovateľoch má polícia priame dôkazy – svedecké výpovede, zbraň, auto. Proti Kočnerovi svedčia len nepriame dôkazy. Hoci ich je dosť a tvoria logický celok, no ako hovorieval jeden cyklista a bývalý premiér zo Spiša, kde je vôľa, tam je cesta. Zvlášť pre zločincov, ktorí mali v rukách polovicu štátneho aparátu. Po príklad stačí zájsť do nedávnej minulosti. Podobnou traumou, akou je vražda Jána a Martiny, bol pred dvadsiatimi rokmi únos Michala Kováča mladšieho a vražda Róberta Remiáša. Oba prípady sú vyriešené. Policajti vypátrali vykonávateľov aj tých, ktorí si skutky objednali. Vyšetrovanie sa skončilo. Za únosom stála SIS. Jej vtedajší šéf Ivan Lexa si podľa vyšetrovateľov objednal aj Remiášovu vraždu. Lexa bol v rovnakom postavení, v akom je dnes Kočner. No potom stroj začal škrípať. Lexa ušiel do zahraničia. Keď sa vrátil, nie a nie mu čokoľvek dokázať. Sivá eminencia mečiarizmu sa dnes usmieva a užíva si na svojom ranči pri Pezinku. Kým únos sa neriešil pre dnes už zrušené amnestie, vražda Remiáša sa na súd nedostala nevedno prečo.

Dnes v Prezidentskom paláci sedí človek, pri ktorom sa môžeme spoľahnúť, že zločincov amnestovať nebude. No systém, na ktorom tresty pre kriminálnikov stoja a padajú, je zložitejší. Prokurátor, sudcovia, odvolacie súdy… Korupčné bahno, ktorým Kočner roky zaplavoval Slovensko, sa dostalo do všetkých kútov systému. Bolo by naivné myslieť si, že odchod pár sudcov už problém vyriešil. Exemplárny príklad korupcie na generálnej prokuratúre, ktorým je Dobroslav Trnka, si dodnes oblieka prokurátorský talár.

Ak nás moderná história našej krajiny niečo naučila, tak to, že mafiáni sú ako potkany. Budú hrýzť, až kým si nenájdu cestu. Budú korumpovať, klamať, ovplyvňovať. Pokoj si nedajú ani v okamihu, keď budú definitívne odsúdení. Informácie, ktoré vychádzajú na povrchu totiž ukazujú, že Kočner má (mal?) na chod štátu podobný vplyv ako svojho času Lexa. Boj o spravodlivosť na Slovensku sa ešte len začal. Čaká nás dlhá cesta. Zostáva dúfať, že spravodlivosť si na Kočnerovej cele zaobstarala oceľové dvere. Také, ktoré sa nedajú len tak vyhrýzť. Jeho jachta je totiž s veľkou pravdepodobnosťou stále naštartovaná.