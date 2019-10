Nájomné byty po slovensky nie sú vtip

30.10.2019, 09:44 | Vladimíra Púpavová | © 2019 News and Media Holding

Slovák miluje mamon. Ticho závidí viedenským dôchodcom, ktorí si penziu užívajú pri kávičke na Mariahilfer Strasse. Starosti s účtami za bývanie si predsa nerobia, veď majú lepší dôchodok a regulované nájomné.

Je skutočne pravda, že máloktorý rakúsky dôchodca má také vysoké náklady, s akými sa pasuje bežný Slovák. Lenže ich hodnoty nespočívajú v našej klasike, že čo je doma, to sa počíta. Viedenčania sa vyrovnali s prežitkom vlastníctva. Až 60 percent bytov je tam nájomných. Po vypustení detí z hniezda si rodičia hľadajú menšie bývanie, ktoré by im viac vyhovovalo. Niekedy sa z päťizbáku v centre presunú do malého bytu pri parku. A nemihnú ani brvou.

Slovenský dôchodca sa radšej trápi vo veľkom byte, kde vychoval deti, ktoré tam už dávno nie sú. Platí veľké účty a uťahuje si opasok na jedle. Ale aspoň má veľký byt, ktorý bude môcť deťom odkázať. Čo na tom, že je ďaleko od všetkého, veď v novinách písali, že nehnuteľnosti majú veľkú hodnotu.

Medzi developermi a realitnými agentmi sa už roky traduje vtip: „Viete, aký je dokonalý byt v Bratislave? Trojgeneračný dvojizbák. Aby si ho mohli všetci dovoliť a všetci sa doň zmestili.“ Je to horkosladký opis situácie hlavného mesta. Ľudia sa radšej zadlžia, ako by nemali bývať vo svojom.

