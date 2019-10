Prečo sú veriaci ľudia zdravší a bohatší

Skryté pohnútky na nás striehnu všade. Zvyčajne nekonáme pre dôvod, ktorý udávame, ale sledujeme tým svoje skryté podnety. Americký ekonóm Robin Hanson vyštudoval fyziku a filozofiu, až neskôr sa zameral na ekonómiu. Zaoberá sa rôznymi oblasťami výskumu. Jedným z nich sú dôvody ľudského konania. V rozhovore pre TREND vysvetľuje, prečo nepriznávame skutočné motívy svojho konania.

30.10.2019, 09:44 | Tomáš Zemko | © 2019 News and Media Holding

V ktorej oblasti sú ľudia najviac schopní skrývať reálne pohnútky správania?

Je to prekvapujúce, ale v zdravotníctve. V Spojených štátoch je medicína posvätná. Na zdravotníctvo míňame obrovské výdavky, ale nie sme zdravší, ako je zvyšok sveta. Ľudia sú často prekvapení, keď počujú, že medicína nie je vôbec to, čo si myslia, že je. Keď sa ich opýtate, prečo idú k lekárovi či do nemocnice, drvivá väčšina vám povie, že preto, aby sa vyliečili. Zo svojich poznatkov vieme, že v skutočnosti to nie je celkom tak. Medzi zdravím ľudí a výdavkami na zdravotnú starostlivosť existuje len veľmi malá korelácia. Krajiny alebo regióny, ktoré majú lepší prístup k zdravotnej starostlivosti, nie sú priemerne zdravšie.

Zaujímajú sa ľudia o svoje zdravie?

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť