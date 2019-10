Štát bičuje krachujúce firmy, menším sťaží biznis

Nemajú dlhy, nepodnikajú, len nechcú podstúpiť tortúru byrokratických úkonov pri likvidácii svojej firmy. Malí i strední podnikatelia, najmä ak podnikajú ako právnická osoba napríklad cez eseročku, často podávajú nulové daňové priznania.

30.10.2019, 09:44 | Zuzana Kullová | © 2019 News and Media Holding

Rezort spravodlivosti chce najnovšie vyčistiť obchodný register, paradoxne však hrozí, že doň opäť spadnú tí najmenší. Môže za to novela Obchodného zákonníka, ktorá má od júla budúceho roka zásadne zmeniť proces likvidácie. Ten je už dnes zdĺhavý a administratívne náročný a bude to horšie. Firmy budú musieť zložiť u notára preddavok na odmenu a výdavky likvidátora.

Paradoxy chystanej legislatívy

Rezort spravodlivosti pôvodne avizoval cieľ zlepšiť fungovanie obchodného registra a jeho očistenie od neaktívnych firiem – malo ich byť viac ako 100-tisíc. Viacerí odborníci, ktorých sme oslovili, sa zhodujú v tom, že register potrebuje zmenu k lepšiemu, ale zjednodušiť by sa mal aj proces likvidácie, čo sa nedeje. Ako hovorí Zuzana Drobová z tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti, problémom v praxi je, že firmy nemajú motiváciu likvidáciu ukončiť efektívne. „Nový systém by mal zabezpečiť vyváženú ochranu záujmov veriteľov i ochranu záujmov ‚núteného likvidátora‘ pri uspokojení jeho minimálnych nárokov na vykonanie vyšetrovania majetkových pomerov zrušenej firmy.“ Zložiť preddavok budú musieť všetci bez ohľadu na to, či likvidátora povolajú spoločníci firmy alebo ho určí súd. Táto skutočnosť môže ešte viac zasiahnuť práve malé a stredné firmy.

Uspokojiť likvidátora za každú cenu

Podnikatelia firmu zvyčajne nelikvidujú z roztopaše, na vine býva práve finančná insolventnosť. Kde potom zobrať na zábezpeku pre likvidátora, aby sa spoločnosti legálne zbavili. Proti preddavku podal námietku už v medzirezortnom pripomienkovom konaní Klub 500. „Pre ‚štandardné‘ spoločnosti, kde likvidáciu vykonáva zvyčajne pôvodný štatutárny orgán alebo spoločník, je nová povinnosť podľa nás nadbytočná,“ hovorí právnička klubu Lenka Šipkovská. Preddavok predstavuje novú byrokratickú prekážku a nový náklad, teda odmenu a náklady spojené so zriadením notárskej úschovy. Podľa návrhu vyhlášky k novele sa predbežne hovorí o preddavku 1 500 eur, spresňuje pre TREND právnická kancelária G. Lehnert. Rovnakú sumu nám potvrdila hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Miriam Filová Špániková. „Preddavok predstavuje zhruba desaťnásobok súdneho poplatku, ktorý sa vyberá pri zápise eseročky do obchodného registra,“ dodáva.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť