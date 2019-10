Účet za bankový odvod zaplatí každý z nás dvakrát

30.10.2019, 09:44 | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

Banky sú zlé. Majú naše peniaze a my im za to ešte aj platíme nehorázne vysoké poplatky. A kým my živoríme, majitelia bánk inkasujú stámiliónové zisky. A preto je nanajvýš spravodlivé, keď im predĺžime špeciálny bankový odvod. Vďaka tomu, hoci nepriamo, bude na vyššie dôchodky či iné „dôležité veci“. Človek, ktorý celý život ťažko pracoval a teraz sa borí s nízkou penziou, ľahko prikývne na takúto argumentáciu vládnych politikov.