Záhrada Afriky je úplne na juhu

Keď sme si minulý rok vyberali termín na cestu do Kapského Mesta, začiatok novembra sa nám zdal optimálny. Uniknúť z nevľúdnosti sychravej európskej neskorej jesene do začínajúceho sa afrického leta, keď teploty ešte nedosahujú 30 stupňov... Čo môže byť lepšie? Teda aspoň tak sme si to predstavovali. Ale človek mieni a príroda mení.

30.10.2019, 09:44 | Jarmila Horváthová | © 2019 News and Media Holding

Lebo nakoniec bolo začiatkom novembra u nás šestnásť stupňov a na juhu Afriky – o stupeň teplejšie... Kým sme prišli, bolo vraj 37, čo bolo na začiatok leta rovnako nezvyčajné. Podobne ako pád a zotrvávanie na teplotách pod 20 stupňov, keďže bežných je v tomto období tak okolo 25 – 26. Neustále diskutované zmeny klímy asi môžu mať rôzne podoby. Mesto ako kokteil farieb kože Človek, ktorý už predtým v Afrike bol a príde do Kapského Mesta, je z toho, ako mesto a jeho okolie vyzerajú, v pomykove. Je v Afrike a zároveň to tam nevyzerá ako na „čiernom“ kontinente (ak si teda odmyslíme slumy na predmestí). Samozrejme, samotné mesto je iné než zvyšok krajiny – už len zložením obyvateľstva. Kým podľa štatistík tvoria až 80 percent obyvateľstva Južnej Afriky Afričania (do roku 1991 oficiálne nazývaní čierni), deväť percent belosi, dve percentá Ázijčania a deväť percent takzvaní farební, alebo po našom a neodborne miešanci, v Kapskom Meste vidíte, že obyvateľstvo je tu oveľa pestrejšie „pomiešané“. Skoro polovicu obyvateľstva tvoria miešanci, až po nich nasledujú Afričania a aj podiel potomkov Európanov je vyšší než v celej Južnej Afrike. Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



