Kvalitné fakulty sú aj na Slovensku. Nájsť ich je však problém

Kam na vysokú školu? Túto otázku si tento rok položí takmer 20-tisíc maturantov. Slovensko dlhodobo trpí tým, že množstvo stredoškolákov odchádza za vzdelaním do zahraničia, najmä do Českej republiky. Po skončení školy si tam nájdu prácu a do rodnej krajiny sa už nevrátia. Odborníci pritom upozorňujú na skutočnosť, že Slovensko je po Luxembursku krajinou s najvyšším podielom zahraničných vysokoškolákov v celej Európskej únii.

06.11.2019, 09:30 | Tomáš Nejedlý | © 2019 News and Media Holding

Ako dôvody odchodu za vzdelaním do cudziny uvádzajú študenti najmä vyššiu kvalitu vzdelania a škôl v zahraničí, lepší prístup učiteľov či väčšie prepojenie s praxou na českých, britských, nemeckých a iných cudzokrajných univerzitách. Lenže aj na Slovensku je možné nájsť kvalitné pedagogické a vedecké tímy, ktoré dokážu svojim študentom poskytnúť prvotriedne vzdelanie, skvelý základ na uplatnenie na trhu práce či prémiové karty do ďalšej vedeckej kariéry. Problém nastane, keď sa váhajúci stredoškolák rozhodne zistiť, ktoré sú to. „Kvalitných údajov o vysokých školách je veľmi málo a uchádzač, ktorý sa rozhoduje o ďalšej vzdelávacej ceste, ťahá v tomto smere za kratší koniec,“ podčiarkuje analytik think-tanku Ineko Peter Klátik. 1 400 možností Na Slovensku ponúka viac ako sto fakúlt vyše štyritisíc študijných programov, z toho pre budúcich bakalárov v dennej forme štúdia ich je takmer 1 400. Ako si z nich vybrať tie kvalitné? V USA majú študenti k dispozícii vyše päťdesiat rôznych hodnotení univerzít, ktoré posudzujú výšku školného, podiel zahraničných študentov, najlepšie školy v regióne či v danom študijnom odbore, možnosti štúdia v zahraničí, kvalitu internátov a podobne. Na Slovensku prehľady a rebríčky, ktoré by hodnotili a porovnávali jednotlivé vysoké školy, fakulty či samotné programy podľa rôznych kritérií, už niekoľko rokov chýbajú. Záujemcov o vysokoškolské štúdium tak ponukou vysokých škôl nemá kto previesť. V uznávaných medzinárodných hodnoteniach a rebríčkoch slovenské vysoké školy prakticky nevidno. V menej uznávaných sa občas v prvej tisícke najlepších univerzít sveta umiestnia najväčšie slovenské školy – bratislavská Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita. Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



