Mestá by mali investovať nielen do smart riešení, ale aj do ľudí

Mestá a obce na Slovensku v posledných rokoch budujú cyklotrasy, nakupujú elektrické autá, zakladajú verejné wi-fi zóny a vysádzajú stromy na betónových námestiach.

06.11.2019, 09:30 | Jozef Ryník | © 2019 News and Media Holding

Píšu aj projekty na zatepľovanie budov a chcú na nich mať zelené strechy. Problém je, že medzi sebou nespolupracujú a samy nemajú dosť kvalifikovaných ľudí. Financie pritom nie sú až taký problém. Podporiť smart riešenia môžu peniaze z eurofondov, najmä dotácie z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) aj nórske fondy, ktoré sú zamerané na riešenie klimatických zmien.

„Mestá môžu využívať rôzne postupy, ale mali by byť šité na mieru. Opatrenia by mali odzrkadľovať ich skutočné problémy,“ vysvetľuje Martin Haluš, riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) pri ministerstve životného prostredia. Môžu zaviesť nízkoemisné zóny či poplatok za vstup do mesta pre „špinavé“ autá vrátane nákladnej dopravy. Dá sa začať s prísnejšou parkovacou politikou alebo poskytovaním výhod obyvateľom bez áut.

„Takéto opatrenia by sa mali doplniť o výstavbu infraštruktúry vrátane záchytných parkovísk, cyklotrás a zvyšovania kvality ponúkaných služieb,“ dodáva M. Haluš.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť