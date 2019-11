Rodinní majstri strácajúceho sa krajčírskeho remesla

Klasické krajčírske remeslo na Slovensku postupne zaniká. Ručné šitie na mieru sa už nevyučuje. Absolventom stredných odborných škôl, ktorí by oň mali záujem, tak ostáva len nájsť skúseného majstra a stráviť pod jeho dohľadom niekoľko rokov praxe.

06.11.2019, 09:30 | Peter Scherhaufer | © 2019 News and Media Holding

V renomovaných zahraničných salónoch sa krajčír napríklad po troch rokoch dostane len ku kompletnému vypracovaniu nohavíc. Zodpovednosť za návrh, strih a ručné ušitie celého obleku dostáva až po desiatich rokoch. Bespoke krajčírstvo, ako sa tento druh remesla označuje, je tak bezpochyby aj umením.

Štyria potenciálni krajčíri

Maximilian Mucska sa krajčírstvu profesionálne venuje už štyridsať rokov. Napriek tomu, že pri ňom strávil celý život, od svojich štyroch synov neočakával, že budú v jeho šľapajach pokračovať. Dokonca im hovoril, že keď pôjdu za krajčírov, doláme im ruky. Remeslu sa napokon vyučil jeho prvý syn Patrik, ktorého šitie chytilo, keď mal štrnásť rokov. Vyštudoval odevnú priemyslovku, ktorá ho však naučila len to, ako robiť konfekcie. Otcovi pomáha už sedemnásť rokov. „Málokto v štrnástich rokoch vie, čo chce v živote robiť. Ja som to aj vďaka otcovi vedel. Navyše som bol trpezlivý, precízny a videl som veci do detailov,“ vysvetľuje pre TREND Patrik Mucska. Ručné šitie sa učil od otca, z knižiek aj priamo v praxi.

Do rodinného biznisu časom vstúpil aj druhý syn Erik. Bolo to pred desiatimi rokmi, keď mal dvadsaťjeden rokov a za sebou strednú zdravotnícku školu a niekoľkoročnú prax v Spojenom kráľovstve, kde pracoval ako aupair a popritom sa učil angličtinu. Pôvodne chcel ísť študovať urgentnú zdravotnú starostlivosť a fyzioterapiu na Slovenskú zdravotnícku univerzitu. Napokon, ako sám hovorí, ho osvietilo a pridal sa k rodinnému biznisu. Nie však ako krajčír, hoci pekné odevy si vždy obliekal rád. Vo firme Maximilian Mucska Tailors má na starosti obchod, marketing a komunikáciu s dodávateľmi. Podľa otca je Erikovou silnou stránkou vizionárstvo.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť