Rozprávanie so zákazníkom 2.0

Jedným z pilierov úspešného podniku je efektívna komunikácia so zákazníkmi. To nie je žiadna novinka a etiketa funguje stále rovnako. Ak je tých zákazníkov niekoľko stoviek či tisíc denne, už je nutné poobzerať sa po pomocníkoch.

06.11.2019, 09:30 | Marián Biel | © 2019 News and Media Holding

Dve technológie sú veľmi efektívne, hoci k nim zatiaľ hlavne menšie firmy pristupujú obozretne. Reč je o callcentrových softvéroch a chatbotoch. Ten prvý je momentálne 17-miliardový trh, veľký boom zažíva hlavne v Ázii. A chatboty s posunom vývoja umelej inteligencie takisto naberajú na talente napodobňovať diskusiu so živým človekom.

Každá ušetrená sekunda sa ráta

Človek si to pri každodennom zhone ani neuvedomí, lebo na zákaznícku linku volá len občas. Potrebuje zistiť, prečo mešká objednaný tovar alebo niečo vybaviť v poisťovni. Pritom možno denne prechádza popri call centrách s desiatkami a stovkami operátorov. Každý z nich obslúži aj stovky hovorov. Samozrejme, nejde o dvíhanie klasických pevných alebo mobilných liniek, ale počítače, slúchadlá s mikrofónmi a nekonečné školenia. Práve na týchto počítačoch pomáha callcentrový softvér. Jeden pre viacerých zahraničných klientov vyvíjajú aj v slovenskom startupe CloudTalk. Pred pár mesiacmi sa im podarilo od Bohemia Venture Capital získať investíciu vo výške jedného milióna eur, čo v tunajších podmienkach nie je až také bežné.

Najprv vyvíjali službu, ktorá by umožnila cez virtuálne tlačidlo na webstránke priamo telefonovať firme zadarmo. Svoje zameranie trochu pozmenili a od roku 2016 sa venujú službe CloudTalk, pretože zaznamenali dopyt práve po niečom takom. Martin Malých a Viktor Vanek vytvorili callcentrový softvér pre obchodné a podporné tímy. „Nie je to presný slovenský preklad. Pod callcentrovým softvérom si mnohí predstavia, že ide o niečo pre firmy so stovkami administrátorov. Ale CloudTalk vytvorí call centrum aj podnikateľovi s dvoma zamestnancami,“ vysvetľuje M. Malých.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť