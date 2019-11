Štyri tváre a jedna skazená duša Smeru

Kto si dnes ešte spomína na skupinku štyroch smeráckych mušketierov, ktorá mala reprezentovať modernú a vľúdnejšiu tvár Smeru? Volali ich V4 a nie je to tak dávno, čo ich insideri označovali za protiváhu starej straníckej gardy opradenej škandálmi na čele s Robertom Ficom. Pre osvieženie pamäti, bol to Peter Pellegrini, Martin Glváč, Peter Kažimír a Peter Žiga. Prominentná štvorka, ktorá mala vytvoriť jadro nového Smeru a prevziať kormidlo, je dnes už minulosťou. Namiesto straníckej obrody sa jej členom podarilo ukázať, že sa od starej gardy v ničom nelíšia a plány na reformu Smeru mali podobné šance na úspech ako komunistické pestovanie ryže pri Želiezovciach z roku 1948.

06.11.2019, 09:30

Najmenej uveriteľný bol od začiatku Martin Glváč, ktorý patril medzi prvých „akcionárov“ Smeru. Jeho príslušnosť k skupinke „tých lepších smerákov“ pôsobila vždy pochybne. O Maznákových kontaktoch s Marianom Kočnerom sa hovorilo už pri kauze pezinskej skládky a dnešné odhalenia jeho intenzívnych vzťahov s mužom obžalovaným z objednania Kuciakovej vraždy to len potvrdzujú. Podpredseda parlamentu sa pritom správa ako neverník pristihnutý in flagranti – zatĺka do poslednej chvíle a priznáva vždy len neodškriepiteľné minimum.

Ministrovi hospodárstva Petrovi Žigovi sa po vstupe do politiky náramne rozbehol biznis s drevom, až sa jeho firma zamotala do karuselového reťazca podvodníkov s DPH. Že by mohol byť nádejou na zmenu, nepotvrdzuje ani to, že mu vôbec neprekážajú fotky jeho pravej ruky z ministerského úradu Viktora Lehotzkého zo stretnutia s Norbertom Bödörom. Ten podľa Threemy robil M. Kočnerovi spojku so špičkami polície a špeciálnej prokuratúry, čím sa stal rovnako toxickým. Peter Kažimír vždy len s úsmevom držal krok a ako tvrdý pragmatik včas pochopil, že Smer mu už môže poslúžiť jedine ako výťah do čela Národnej banky Slovenska.

Najväčší iluzionista je však Peter Pellegrini. Pravidelne si nasadzuje masku rozhodného bojovníka za vyšší princíp a vyhlasuje, čo všetko je pre neho neprijateľné. Väčšinou je to len výstrel do tmy a premiér sa poslušne vráti na svoje miesto ako „po straníckej linke podriadený“ predsedovi strany.

