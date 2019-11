V Bratislave je v novostavbách voľných len 1 732 bytov

Oproti predchádzajúcemu kvartálu zaznamenali prepad ponuky o 10,26 percenta, zatiaľ čo medziročný prepad bol vo výške 45,6 percenta. Priemerná cena voľných bytov ku koncu septembra dosiahla nový rekord 3 095 eur/meter štvorcový s DPH. Rast cien pokračoval aj v 3. štvrťroku a dosiahol 12,3 percenta medziročne. Spôsobilo ho zvyšovanie cien v existujúcich projektoch, no výrazný podiel na ňom má skutočnosť, že sa z ponuky vytráca stredný segment bývania, ktorý zastupujú veľké projekty.

Euro je pasca, tvrdí guvernér maďarskej centrálnej banky

Euro je pasca a členom eurozóny by malo byť umožnené, aby v nadchádzajúcich desaťročiach prestali používať jednotnú menu. Uviedol to guvernér maďarskej centrálnej banky György Matolcsy v článku pre Financial Times. Pripomína, že takmer žiadna z podmienok zavedenia eura nebola splnená. Aj po dvoch desaťročiach totiž stále chýba väčšina potrebných pilierov úspešnej globálnej meny.