Veľký ekonomický experiment Roberta Fica

Žiadnemu politikovi sa nestane to, čo v roku 1945 americkému fyzikovi Henrymu K. Daghlianovi. Ten pri skúmaní kritického množstva jadrového materiálu potrebného na nukleárnu reakciu omylom pustil tehličku karbidu volfrámu do blízkosti plutónia. Aby zabránil jadrovému výbuchu, holou rukou siahol do silného rádioaktívneho poľa a tehličku odstránil. Nasledujúcich 26 dní zomieral príšernou smrťou.

06.11.2019, 09:30 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Odstrašujúca Venezuela Na rozdiel od neho venezuelský diktátor Hugo Chávez nezomrel na následky svojho socialistického experimentu. Keď sa koncom dvadsiateho storočia dostal k moci, produkcia krajiny s najväčšími zásobami ropy na svete dosahovala 3,5 milióna barelov denne. V roku 2007, keď začala cena ropy prudko rásť, chcel získať viac príjmov a priemysel znárodnil. „Áno znárodňovaniu“ mali na tričkách vytlačené jeho verní, aj keď nevzdelaní zamestnanci, ktorých tam len pred pár rokmi dosadil. Keď H. Chávez zomieral, produkcia ropy bola už o tretinu nižšia. V súčasnosti je nižšia o štyri pätiny. Diktátor na následky svojho experimentu nezomrel, no zomreli naň desaťtisícky Venezuelčanov. Napriek tomu je jeho marxistická junta stále pri moci. Príklad juhoamerickej krajiny ukazuje, že preukázať ekonomické zlyhanie vlády nie je také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Silné následky, aj keď zďaleka nie také dramatické ako v prípade Venezuely, bude mať na Slovensko schválená novela o minimálnej mzde z dielne poslancov Roberta Fica a Erika Tomáša. Ako to už pred voľbami býva, aby sa vláda vyhla negatívnym ekonomickým dátam z prijímaného opatrenia, návrh prestrčila cez poslancov bez riadneho pripomienkového konania. Schválil sa tak divoký zákon, ktorý udrie v tej najhoršej chvíli a v tej najzraniteľnejšej časti Slovenska. Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



