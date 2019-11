Zázračnou električkou za hranice

06.11.2019, 09:30 | Luboš Palata

Niekedy môže byť zázrakom obyčajná električka, ktorou si za euro a niečo vyrazíte na zahraničnú dovolenku. Takým zázrakom je električka vo francúzskom Štrasburgu, ktorá ho už viac ako rok spája s nemeckým mestom Kehl na druhej strane Rýna.

Na to, aby sa to stalo, museli postaviť niekoľko mostov cez rozvetvenú rieku, jej ramená a prítoky, pretože Štrasburg, to sú také malé alsaské Benátky. Nestalo sa to hneď, ale za šesť rokov, ktoré do Štrasburgu chodievam, sa to podarilo a dnes električka vedie zo vzdialených predmestí mesta cez jeho čarovné stredoveké centrum až k radnici v Kehli.

Nie je to žiadna turistická atrakcia, ale dôležitá spojnica, ktorá umožňuje ľuďom z Francúzska jazdiť na každodenné nákupy či za prácou do lacnejšieho a o čosi viac prosperujúceho Kehlu. A naopak, tamojším Nemcom a Alsasanom (najmä Francúzi hovoria, že to nie je to isté) umožňuje vyraziť si večer či cez víkend do niektorej z mnohých krčiem a podnikov v Štrasburgu či do múzeí, filharmónie alebo na diskotéku. Pomáha tomu, samozrejme, aj to, že na oboch stranách Rýna sa dnes platí eurom. Ale beztak by som rád vedel, ako si radnice v Kehle a v Štrasburgu medzi sebou prepočítavajú tržby za lístky, náklady na údržbu trate, vozidiel, mzdy šoférov a podobne.

Električka neprestala cez hranicu jazdiť ani v najčernejšie dni Štrasburgu, keď pred minulými Vianocami útočil na slávnom adventnom trhu islamský terorista, ktorý zabil dvoch ľudí a ďalších ťažko zranil. Mňa to vlani minulo tak o tri minúty a dvesto metrov. Ale viac ako zdesenie mi utkvelo v pamäti to, ako som potom tých niekoľko sto metrov od svojho štrasburského hotela do nemeckého Kehlu išiel pre hraničné kontroly asi štyri hodiny. Atentátnika totiž nemohli dva dni chytiť, a tak sa kontrolovalo každé auto. Neviem, ako kontrolovali električky, ale aj v ten deň na druhý breh Rýna jazdili.

Keď premýšľam o Štrasburgu, nemôžem si nespomenúť na bratislavsko-viedenskú električku, pri ktorej sa dnes všetci tvária, že ju už nemožno obnoviť. Alebo na Štúrovo a protiľahlý maďarský Ostrihom, kde bol Most Márie Valérie obnovený až po viac ako päťdesiatich rokoch po vojne. Možno aj tu medzi ostrihomskou katedrálou a slovenskými termálnymi kúpaliskami, z Maďarska na Slovensko, bude raz premávať čarovná električka. Ako tá v Štrasburgu.