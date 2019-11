Kto trochu vynikne, toho sekneme a zrazíme

Udalosti 17. novembra 1989 ho zastihli na ceste vlakom z Rakúska, kde v televíznej diskusii opisoval, čo sa vo vtedajšom Československu deje a čo môže nasledovať. O pár mesiacov sa pôvodne bankový úradník stal ministrom financií a vicepremiérom. O niečo neskôr spoluzakladal stranu ODS, bol predsedom českej vlády aj prezidentom. TREND prináša časť rozhovoru s Václavom Klausom. Celý si ho prečítate v špeciálnom vydaní časopisu TREND PRIME.

13.11.2019, 09:50

Je rok 2019, ekonomika solídne rastie, nie sme pod tlakom krízy, ľudia sa majú dobre, neboja sa míňať. Napriek tomu nie sú s tridsiatimi rokmi slobody spokojní. Kam sa stratilo porovolučné nadšenie?

Rast českej ekonomiky je absolútne zrejmý. Medzi rokmi 1992 a 2018 bol v priemere 2,6 percenta. Nie je to Čína so šiestimi percentami, ale ani Taliansko s nulovým rastom. Jeden významný americký ekonóm mi hovoril, že USA mali za sto rokov priemerné tempo rastu 1,6 percenta. To vyrobilo tamojšie bohatstvo. Keď my máme za 27 rokov priemer 2,6 percenta, je jasné, že krajina neuveriteľne zbohatla. Ľudia to však berú ako samozrejmosť, ako niečo, na čo majú do určitej miery nárok. Tak by to malo byť. Okamžite však hľadajú ďalšie veci na kritiku.

Je to nadšenie utlmené kritikou?

