Na vkladoch sa už zarobiť nedá

Nízke úrokové sadzby tešia dlžníkov, ktorí platia výrazne nižšie splátky ako pred pár rokmi, no zároveň trápia vkladateľov. Väčšina bánk im aj pri dlhšej viazanosti ponúka na termínovaných vkladoch úrok blízky nule.

13.11.2019, 09:50 | Peter Csernák | © 2019 News and Media Holding

Podľa údajov Národnej banky Slovenska priemerná úroková sadzba z nových vkladov obyvateľstva v septembri dosiahla 0,06 percenta. Ak by si niekto vložil do banky pri tejto sadzbe 1 000 eur na jeden rok, zarobil by šesť centov. Z toho by mu banka ešte strhla daň, takže jeho čisté zhodnotenie by dosiahlo päť centov.

Peniaze v bankách strácajú hodnotu

Úroky v bankách výrazne zaostávajú aj za infláciou. Tá v septembri dosiahla 2,9 percenta. To znamená, že ak niekto vloží do banky úspory a po roku ich vyberie, spolu s vyplateným úrokom si za svoje peniaze bude môcť dovoliť kúpiť menej tovaru a služieb, ako keby peniaze minul hneď teraz. Kto chce zarobiť viac, ako núkajú banky, musí opustiť zónu istoty, ktorú zaručujú klasické vklady, a začať investovať.

„Medzi najdostupnejšie patria investície do podielových fondov, kde sa dá vstúpiť už s nižšou sumou, nie je obmedzená likvidita a investícia sa dá prispôsobiť rizikovému profilu klienta. Pri vysokých sumách sa dá uvažovať aj o nehnuteľnosti a okrajovo, respektíve doplnkovo, ak je niekto špecialista, tak do alternatívnych investícií, ako sú komodity či umenie. Pre bežného človeka by som však odporúčal pravidelné investovanie do podielových fondov,“ vysvetľuje Miroslav Ovčarik, country manager spoločnosti Amundi na Slovensku.

