Nenechajme si slobodu premrhať balíčkami a nevšímavosťou

13.11.2019, 09:49 | Ivan Haluza | © 2019 News and Media Holding

Prieskumy, ktoré porovnávajú, ako sa žilo za socializmu a ako sa žije v demokracii, sú možno zaujímavé, ale chýba im zmysel. Nikto by nemal chcieť žiť v systéme, kde niekoho väznia za iný politický postoj či náboženstvo alebo môže cestovať iba tam, kam ho pustí vládnuca elita. To, že porovnania s dnešným príliš drahým bývaním či príliš okázalou mafiou vôbec vznikajú, je aj preto, že slobodu Slovensko, respektíve jeho ponovembrové elity nevyužili v takej miere, ako naozaj mohli.

Nové šance pre krajinu sa po revolúcii veselo zneužívali. Čím viac peňazí a majetku sa prelialo do rúk špekulantov prisatých na politikov cez podhodnotené privatizácie z deväťdesiatych rokov alebo verejné zákazky a eurofondové výzvy v novodobejších časoch, o to menšie príjmy i slabšie verejné služby dnes majú bežní ľudia.

Rovnako škodlivé ako zneužívanie šancí je aj to, ak sa príležitosti premrhajú. Veď čo iné sa dá povedať o vládnych politikách moderného Slovenska okrem tej, s ktorou prišla najmä prvá Dzurindova vláda. Iba tá ozajstnými reformami dostala krajinu skokovo dopredu. Do Európskej únie i NATO. I keď aj Dzurindova garnitúra to napokon dotiahla až ku kauze Gorila. Inak sa pod Tatrami zo strany politikov nič zásadne chvályhodné nedialo. Mečiarizmus bol temnou kapitolou bez pardonu. Absolútny vrchol neefektívnej politiky však predviedli vlády Smeru. Dnes už skoro dvanásťročné vládnutie tejto strany bolo viac o delení postov a udržiavaní priazne voličov ako o ozajstnom riadení štátu. Ešte pred vyše desiatkou rokov sa krajina síce začlenila do eurozóny, no odvtedy politici Smeru nič prelomové neurobili. Až zúfalo sa potrebujeme posunúť dopredu hlavne v školstve. Bez ľudí vzdelaných pre modernú dobu bude čoraz viac zaostávať aj slovenský biznis. A ďaleko od želaného je krajina stále i v zdravotníctve. Osobitne rýchlo treba odhaliť a eliminovať ďalších Kočnerov a Vadalov prisatých nielen na slovenských politikov, ale i sudcov a políciu. Inak tu zasa môže dochádzať aj k vraždám slušných ľudí.

Slovensko má pred sebou veľa na naprávanie. Na dôležité posty si musí vyberať pracovitých ľudí s čistým štítom, čo sa vedia obklopiť ďalšími podobnými. Nová elita už potom nebude môcť vymýšľať ďalšie sociálne balíčky a neprimerane vysoké mzdy na krátkodobé zaplnenie peňaženiek voličov. Tí, ktorí vedú Slovensko, sa nesmú báť ani náročných reforiem na ozajstné pozdvihnutie krajiny.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné

Prihláste sa. Máte už predplatné? Odomknite článok cez SMS

s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť