Otec riadi firmu na východe, syn na západe

Vo vzduchu prenikavo rozvoniava čerstvá mäta, vôňa sa šíri nielen po výrobných halách, ale aj vo dvore a v celom areáli. „Práve dnes sa reže mäta na výrobu bylinného čaju,“ hovorí Martin Valigurský, majiteľ firmy Fytopharma, ktorá sa zaoberá spracovaním a výrobou čajov a produktov z liečivých bylín. Výroba sa nachádza v areáli so staršími budovami. Vchod do objektu je však kompletne vynovený a vstupnú halu zdobia vitríny so škatuľkami od čajov.

13.11.2019, 09:50 | Martin Šuba | © 2019 News and Media Holding

M. Valigurský spomína, že otec Ján ho nemusel presviedčať alebo tlačiť, aby prevzal vedenie firmy. Prišlo to prirodzene. Keď videl, že otec nestíha riadiť spoločnosť v Novej Ľubovni na východe Slovenska a zároveň druhú na jeho opačnom konci v Malackách, rozhodol sa mu pomôcť. Na obidvoch stranách republiky žije jeho rodina, a tak sa cíti doma v Ľubovni aj v Malackách. Pridala sa celá rodina Zo začiatku robil obchodného zástupcu a chodil lekárňam ponúkať produkty Fytopharmy. Neskôr, v roku 2012 prevzal celú firmu a otec sa mohol plne sústrediť na chod ľubovnianskej spoločnosti Calendula (v preklade nechtík lekársky – pozn. TREND). Ako napovedá jej názov, firma sa takisto venuje spracovaniu liečivých rastlín, z ktorých vyrába extrakty, silice, ale aj hotové produkty, ako sú výživové doplnky alebo kozmetické prípravky. Martinova manželka Janka vstúpila do firmy v roku 2008, teda ešte skôr ako Martin a po čase prevzala ekonomické oddelenie firmy, ktoré dodnes riadi. Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



