Šéf slovenskej Mensy: Inteligentný človek vás môže rýchlo uraziť

Bystrý intelekt sa príťažlivosťou vyrovná pohľadu na vyšportované telo. Bežní „smrteľníci“ si jedincov s vysokým IQ stereotypne predstavujú ako ľudí s okuliarmi, ktorí milujú matematiku, sú zahrabaní v knihách a hrajú nekonečné partie šachu. Čo znamená byť nadpriemerne inteligentný a čo so sebou vysoká inteligencia prináša, vysvetľuje Andrej Aleksiev, predseda organizácie Mensa na Slovensku, ktorá združuje ľudí s nadpriemerným IQ

13.11.2019, 09:50 | Adrián Berecz | © 2019 News and Media Holding

Hovorí sa, že ľudia s vysokým IQ sú v reálnom živote nepraktickí. Poradia si s ťažkými rovnicami, ale nedokážu poskladať skriňu z Ikey.

Áno, do určitej miery to odráža realitu. Je to preto, že ľudia s nadpriemerným IQ majú iné životné priority. Praktické veci môžu pre nich predstavovať prekážku alebo jednoducho nepovažujú za potrebné venovať sa im a venujú sa radšej iným činnostiam. Samozrejme, výnimka potvrdzuje pravidlo. Nájde sa aj množstvo členov bez širšieho vzdelania s bohatou praxou a vysokým IQ.

