Socializmus bol ekonomickou katastrofou

Štátna propaganda nestačila. Ani neustále poukazovanie na triedneho či kapitalistického nepriateľa. A ani zvýrazňovanie socialistických cnostní a výdobytkov. Socialistická ekonomika na konci osemdesiatych rokov skolabovala. Novembrová revolúcia v roku 1989 mala rovnako silný ekonomický podtón, ako ho momentálne má nacionalizmus a populizmus v mnohých krajinách sveta.

13.11.2019, 09:50 | Ronald Ižip | © 2019 News and Media Holding

Ropné krízy ako spúšťač

Sedemdesiate roky minulého storočia boli rokmi veľkej hospodárskej recesie. Ropné krízy, vysoká inflácia, kolaps menového systému či pokusy implementovať socializmus do ekonomiky USA a Spojeného kráľovstva priniesli obrovskú neistotu. Trhové ekonomiky sa však pomerne rýchlo spamätali. Ronald Reagan a Margret Thatcherová priniesli zásadné reformy do oblasti podnikania a štátneho hospodárstva. Paul Volcker, šéf americkej centrálnej banky, dramaticky zvýšil úrokové sadzby, čím zastavil rast inflácie a prepad dolára. Mnohí v osemdesiatych rokoch očakávali ekonomický krach, no uvedené kroky nakoniec viedli k najsilnejšiemu globálnemu ekonomickému rastu v histórii.

To, ako dobre či zle na tom ekonomika je, sa ukáže až pri kríze. Kým kríza v sedemdesiatych rokoch znamenala pre trhové hospodárstvo nový nádych, pre riadené hospodárstvo priniesla doslova katastrofu. Napríklad oficiálne čísla z Československa zo 70. rokov hovoria o raste hrubého domáceho produktu (HDP) na úrovni takmer päť percent. Tento rast o dekádu neskôr poklesol na 1,5 percenta ročne. Podľa niektorých ekonómov bol však masívne nadhodnotený. Napríklad profesor na univerzite v Berkeley Andrew Janos tvrdí, že v sedemdesiatych rokoch ekonomika rástla reálne o 2,7 percenta, no v osemdesiatych rokoch klesala priemerne o 0,7 percenta. Dôvodom bol pokles osobnej spotreby a hlavne hrubých investícií. Reálne mzdy v dekáde pred revolúciou podľa neho poklesli o 1,4 percenta. Výbušná zmes bola pripravená na odpálenie.

Ekonomický pokles z osemdesiatych rokov súvisel s viacerými faktormi. V prvom rade sa socialistická ekonomika nedokázala vyrovnať s ropnými šokmi. Do toho prišli masívne výdavky spojené s odstraňovaním následkov černobyľskej katastrofy, ale aj vojny v Afganistane. Posledný sovietsky líder Michail Gorbačov v roku 1989 prezradil, že rozpočet Sovietskeho zväzu na obranu je vo výške deväť percent HDP. Podľa mnohých však toto číslo mohlo byť v realite až dvakrát vyššie. Neefektívne vynakladanie zdrojov spôsobovalo, že HDP síce dlhodobo rástol, avšak bez väčšieho vplyvu na spotrebu obyvateľstva. Občania zažívali neustále nedostatky základných tovarov. Nízky technologický rozvoj znamenal, že Československo vytváralo iba nízku pridanú hodnotu.

