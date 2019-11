Trh s umením pripomína burzu

Koncom novembra udelí Nadácia – Centrum súčasného umenia už po 24.-krát výročnú Cenu Oskára Čepana, ktorá nesie meno po významnom slovenskom teoretikovi, historikovi a výtvarníkovi.

13.11.2019

Diela štyroch tohtoročných nominovaných výtvarníkov vystavuje až do marca budúceho roku Východoslovenská galéria v Košiciach. TREND sa o slovenskom výtvarnom umení, jeho komercionalizácii, ako aj o samotnom ocenení rozprával so šéfkou nadácie Luciou Gavulovou.

Pôsobíte ako kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia SNG. Čím sa riadite pri rozhodovaní, ktorého autora či autorku zaradíte do portfólia galérie?

Každoročne sa v SNG koná akvizičná komisia, prostredníctvom ktorej sa do zbierok nadobúdajú diela buď nákupom, alebo darom. Diela, ktoré by mali do zbierok pribudnúť, navrhujú kurátori. Každý je špecializovaný na iný časový úsek dejín umenia či médium. Vychádzame z toho, čo nie je, ale malo by byť v zbierkach zaradené na základe autora, jeho časovej príslušnosti a kvality diela.

