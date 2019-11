V najbohatšej zemi sveta je bohatstvom zima

13.11.2019, 09:50 | Luboš Palata

Katar, Dauha. Je november a tu je tridsaťpäť v tieni a i voda v mori má vyše tridsať. „Je to jediná krajina sveta, kde som videl, že ľudia kupujú ochladzovanie vody v bazénoch,“ hovoril mi kamarát Roman, ktorý tu niekoľko rokov žil.

Veľmi som mu neveril, ale už mu to verím. Skočil som si počas voľnej hodiny na hotelovú pláž k moru, ale voda v ňom ma ani trochu neosviežila. Pod tridsiatku neklesali teploty ani v noci a to sa aj pre miestnych začala jeseň, keď sú teploty aspoň trochu znesiteľné.

Keď sa miestnym šejkom podarilo kúpiť si aj usporiadanie majstrovstiev sveta vo futbale, museli sľúbiť, že štadióny budú klimatizované, a aj tak sa majstrovstvo muselo posunúť až na prelom novembra a decembra. Dobrou správou je, že tie štadióny skutočne klimatizované sú a že to napodiv aj funguje. Len pri tom človeku napadne, že keď teraz bojujeme proti globálnemu otepľovaniu, koľko CO 2 sa za takýto klimatizovaný zápas vo futbale asi vyprodukuje.

No globálne otepľovanie tu v Katare, najbohatšej krajine sveta, nikoho veľmi nepáli. Pokiaľ totiž príde, vyrieši sa to len pootočením kolieska s výkonom klimatizácia. Ak totiž patríte medzi privilegovanú menšinu obyvateľstva Kataru, ktorá má občianstvo tejto malej arabskej monarchie, prebieha už dnes celý váš život medzi 18 až 20 stupňami Celzia. Práve na toľko sú tu nastavené klimatizácie, z ktorých priemerný Katarčan v podstate nevytiahne päty. V mrakodrapovej city, kde rastú mrakodrapy rýchlejšie než rodinné domčeky v okolí Bratislavy, sa chodníky už takmer nestavajú. Všetci jazdia klimatizovanými autami, z ktorých vystupujú v klimatizovaných garážach do klimatizovaných obchodných centier, úradovní, škôl či štadiónov. Z nich sa potom vracajú do svojich klimatizovaných domov, ak sa po ceste nezastavia v nejakej klimatizovanej reštaurácii, kine alebo mešite.

