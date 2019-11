Víťazi a porazení novembra ’89

Každá zmena je bolestivá. Dokonca aj tá k lepšiemu. Hovoriť by o tom mohli luddisti, ktorí začiatkom 19. storočia vypaľovali textilné továrne v Anglicku. Zo strachu o stratu zamestnania ničili tkáčske stoje, ktoré ich prácu nahrádzali. Na príchod prvej priemyselnej revolúcie reagovali sabotážou. Dnes to môže znieť úsmevne, no odpor voči pokroku je vo väčšej či v menšej miere prítomný pri každej modernizácii. Zvyšovanie efektivity a produktivity vždy niekoho bolí.