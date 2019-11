Vražda, ktorá zachránila Nežnú revolúciu

Každý rok v novembri si kladieme otázku, čo zostalo z ideálov Nežnej revolúcie. Keby Ján Kuciak ešte žil, bol by skvelým príkladom toho, že bojovať za slobodu a demokraciu sa oplatilo. Jeho práca bola esenciou myšlienok demonštrácií z roku 1989 – odstránenie zažratých mocenských elít, ktoré parazitujú na štáte a klamú ľudí. Presviedčajú ich, že sa o nich starajú a nie je voči nim alternatíva. Strašia ich, že bez ich pevnej ruky by sa systém zrútil a nastúpil by chaos a utrpenie. Tváre a nástroje mocných sa menia, jazyk zostáva.

13.11.2019, 09:50 | Eva Mihočková | © 2019 News and Media Holding

V počiatkoch revolúcie nik neriešil materiálne veci, masy nežiadali trhovú ekonomiku a vyššiu životnú úroveň. Chceli slobodu. Nevedeli presne vyjadriť, čo si pod tým predstavujú, ale túžili po hlbokej zmene. Hoci tomu Robert Fico neverí, nikto vtedy neriešil istoty, sociálne dávky a peniaze na dlaň. V roku 1989 prišla chladná zima skoro a ľudia podupkávali na námestiach s kľúčmi nad hlavou len kvôli tomu, aby ich papaláši vo vlastnej krajine nemohli už beztrestne mlátiť, perzekvovať a zatvárať im ústa. V tých prvých nevinných dňoch a týždňoch išlo len o základné ľudské práva, ako je právo na život, slobodu pohybu, myslenia a vierovyznania. Ten, kto poznal Jána Kuciaka, vie, že materiálne veci boli v rebríčku jeho hodnôt na poslednom mieste. Nie je žiadny pátos povedať, že jediné, čo chcel, bolo slobodne písať a odkrývať skorumpovaných papalášov, ktorí aj desiatky rokov po Nežnej revolúcii dokázali nielen kradnúť, ale aj perzekvovať svojich nepriateľov. Že ich dokázali aj pripraviť o život, sme sa dozvedeli presne tridsať rokov po novembri 1989. Množné číslo je v tomto prípade namieste. Vyšetrovatelia už dávnejšie zverejnili, že Ján Kuciak bol iba prvý v rade. Jeho smrť rozšírila sériu osudových osmičkových rokov, ktoré dokázali prehodiť výhybku spoločenského vývoja. Ak by sme historický pohľad skrátili na obdobie od bratislavskej sviečkovej manifestácie v roku 1988, potom treba povedať, že vražda Jána Kuciaka v roku 2018 odštartovala tretiu revolučnú vlnu, ktorá má vrátiť ľuďom ich ukradnutý štát. Prvý pokus z roku 1989 bol len nedokonalou snahou o vytlačenie starých štruktúr od kormidla. Krehká občianska spoločnosť zrodená z disidentov, intelektuálov a študentov dosiahla veľa, rozstrihala ostnaté drôty a nastavila základy nového poriadku. Prišla však sloboda, ktorá neponúka ruku najlepším, ale „najschopnejším“, a tak sa k moci opäť začali škriabať oportunisti a demagógovia, ktorým sa darilo vo všetkých režimoch. Zo Slovenska sa stala čierna diera a až po voľbách v roku 1998 sa vývoj zvrátil do zdanlivo slušných koľají. Lenže čítanie Gorily nám pripomína, že krvavé paprče síce nahradili biele rukavice, ale kradnúť neprestali. Dezilúzia vyniesla k moci stranu plnú bývalých komunistov, ktorej predseda si november 1989 ani nevšimol. Vražda Jána Kuciaka preťala už takmer uzavretý kruh. Odštartovala revolučnú zmenu, ktorá dáva nádej, že ideály Nežnej sme nestratili.