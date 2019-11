Digitálny marketing si žiada prax. Študenti si u profíkov spravili meno

O tom, že slovenské školstvo má problém reagovať na aktuálne potreby pracovného trhu, sa medzi odbornou verejnosťou diskutuje už roky. Výučba je väčšinou príliš vzdialená tomu, čo jednotlivé zamestnania vyžadujú. Sťažujú sa na to tak školy, ako aj jednotlivé firmy, ktoré potrebujú získať schopných absolventov. Veľká časť našich vysokých škôl má problém vychovať dobre pripraveného absolventa.

20.11.2019, 09:34 | Vladimíra Púpavová | © 2019 News and Media Holding

Na bratislavskej Fakulte managementu Univerzity Komenského to však funguje. Okrem štandardného vzdelávania je aktívna študentská organizácia Digital Marketing Club (DMC). Tá má za úlohu vzdelávať študentov a pripravovať ich na prax v oblasti online marketingu a podnikania. Myšlienka vznikla nečakane.

Chceli len papiere

Pred ôsmimi rokmi prišli študenti za pedagógom Jaroslavom Vojtechovským s podivuhodnou otázkou. Vraj či by im nepodpísal papier o odbornej praxi, ktorý by im v budúcnosti pomohol získať lepšie pracovné miesto. Popri škole si totiž privyrábali rôznymi brigádam, najčastejšie pracovali v administratíve. Hoci zarobili, ani jedna takáto skúsenosť by im na pohovore v digitálnom sektore nepomohla. „Vtedy mi v hlave vznikla myšlienka: Prečo študentom nepomáhať aktívnejšie, aby mali popri škole viac možností pracovať na reálnych projektoch, a tak získať skúsenosti a referencie? Keďže som učil predmety ako ecommerce alebo online marketing, vedel som, že je to potrebné,“ spomína J. Vojtechovský. Takto vzniklo DMC. Cieľom klubu bolo vytvoriť platformu, kde by mali študenti možnosť získať popri štúdiu na vysokej škole doplnkové vzdelanie. Aby mohli navštevovať praktické workshopy s expertmi z praxe a pracovať na reálnych projektoch.

Ukázalo sa, že to bol správny ťah. Atraktívnosť digitálneho marketingu sa za posledné roky zvyšuje a počet pracovných ponúk v tejto oblasti stále stúpa. Vysoké školy nestíhajú pripravovať dostatočný počet absolventov, aby tento dopyt uspokojili. Zároveň vzhľadom na akreditačné procesy a zdĺhavý proces prispôsobovania výučby rýchlym zmenám v trendoch online marketingu je tu priestor na doplnkovú výučbu, aby sa študenti po skončení školy dostatočne pripravili pre potreby zamestnávateľov. Absolventi školy a DMC pôsobia aj ako marketéri, freelanceri, majitelia malých reklamných agentúr a jedna veľmi úspešná študentka sa dokonca vypracovala na riaditeľku marketingu vo veľkej korporácii (stihla to za tri roky od dokončenia štúdia).

