Fico sa preriekol a vyzradil plán po voľbách

Líder Smeru zvolal tlačovú konferenciu, ktorá môže byť pamätná z viacerých dôvodov. Tým úsmevným je iste fakt, že hlavnou témou bola jeho vnútorná potreba komentovať opozičný pakt o neútočení, ale vzápätí vyhlásil, že jeho opozícia vlastne vôbec nezaujíma. V iných témach však už bol dôsledne konzistentný a práve tie je dobré si zapamätať. Kľúčovú vetu povedal v okamihu, keď vyhlásil, že sa nedá vylúčiť povolebná patová situácia a on sa chce vyhnúť predčasným voľbám.

20.11.2019, 09:34 | Eva Mihočková | © 2019 News and Media Holding

V preklade to znamená situáciu, v ktorej by bez Mariana Kotlebu nikto nevedel zostaviť vládnu koalíciu s väčšinou v parlamente a voliči by museli v krátkom čase rozdať politickým stranám nové karty. Pellegriniho kabinet by síce vládol v demisii až do vymenovania novej vlády, ale bez väčšiny v parlamente by už mohol len svietiť a kúriť. Politickí lídri by horúčkovito hľadali väčšinu a vládne limbo by sa teoreticky mohlo naťahovať ľubovoľne dlho. V Európe je to čoraz častejší scenár, zhruba pol roka sa nedávno trápili Nemci, Švédi aj Česi. Čo je pre R. Fica najhoršie, do hry by mohla vstúpiť prezidentka a vymenovať vlastnú úradnícku vládu.

V konečnom dôsledku by sa to skončilo len predčasnými voľbami. Lenže tie predstavujú riskantný scenár, ktorý negarantuje priaznivejší výsledok. Práve naopak. Frustrovaní voliči by mohli ešte viac posilniť pozície antisystémových strán. A práve to je moment, na ktorý sa R. Fico môže spoliehať, pretože využiť hrozbu predčasných volieb môže hneď dvakrát. Predovšetkým bude apelovať na štandardné strany, ktoré dnes odmietajú spolky so Smerom, aby prehodnotili svoj postoj. Lenže tie majú pred očami osud Siete a Mosta-Híd ako odstrašujúci príklad, že tadeto cesta nevedie. Časť demokratickej opozície však o tom ticho uvažuje. Preto sa nedá vylúčiť, že R. Fico bude tlačiť na druhú a poslednú možnosť – zahrať sa na záchrancu štátu pred ústavnou krízou a „pod tlakom mimoriadnych okolností“ urobiť koalíciu s kotlebovcami, možno v podobe menšinového kabinetu s ich podporou, aby to nebolo až také nevkusné. Spoliehať sa na jeho morálne zábrany spolčiť sa s kotlebovcami by bolo naivné. Najmä, keď verejne zdôraznil, že ĽSNS je legitímne zvolená strana, ktorú žiadny súd nezakázal. Na svojej akceptácii pracuje aj M. Kotleba, pre ktorého SNP už nie je boľševický puč, ale významná udalosť našej histórie a výsledky druhej svetovej vojny rešpektuje, hoci viedli k poprave Jozefa Tisa, ktorého donedávna označoval za „jediného skutočného slovenského prezidenta“.

Iste, nie je to dokonalý plán. Líder Smeru by najprv musel zlomiť či obetovať Petra Pellegriniho, ktorý má s R. Ficom dohodu, že bude kandidát Smeru na premiéra a bude tiež viesť povolebné rokovania o zostavení vlády. Jeho odmietavý postoj voči kotlebovcom je verejne známy. A potom je tu ešte prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá by zrejme odmietla vymenovať premiéra menšinového kabinetu. Ale pre R. Fica je aj nedokonalý plán lepší ako rezignácia.