Inovácie piešťanskej rodiny predbiehajú zubársky svet

Úspech rodinného podnikania môže stáť aj na úcte k tomu, čo sa predchádzajúcim generáciám podarilo vybudovať. Ak sa zápal pre vec podarí preniesť z otca na synov, vznikne firma, z ktorej príbehu sa úspech nestráca bez ohľadu na okolité dianie. Výroba zubárskych kresiel má na Slovensku dlhú históriu. A prakticky od začiatku sa spája s menom Nerád.

20.11.2019 | Vladimír Maťo

„Dedko vlastne Chiranu vybudoval, tridsať rokov bol generálnym riaditeľom firmy,“ približuje históriu Miroslav Nerád, starší z dvojice bratov, ktorí dnes stoja na čele piešťanskej firmy Diplomat Dental. Spoločnosť vyrástla na pozostatkoch koncernu, zameraného na výrobu zdravotníckych potrieb, a patrí k svetovej elite v oblasti výroby stomatologických súprav.

Fabrika je ozdobou Piešťan. Výrazné architektonické črty zrekonštruovanej budovy nesú rukopis Miroslava Neráda mladšieho, otca dnešných šéfov podniku. „Toto bolo otcovo dieťa, on sa v tom výrazne angažoval. Ja som nebol zástanca toho, aby sme išli do takejto rekonštrukcie,“ spomína s úsmevom starší syn Miroslav. „Otec mal silné cítenie pre takéto veci. Myslím, že si to celkom užíval, chcel mať niečo mimoriadne,“ dopĺňa brata mladší Tomáš. Firma, ktorú bratia spoločne riadia, je dedičstvom po otcovi, ktorý svoj život zasvätil zdravotníckej, najmä zubárskej technike. Vďaka jeho odhodlaniu a konštruktérskym nápadom je značka Diplomat v zubárskom svete synonymom kvality.

