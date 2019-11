Kto nám požičia, ak vyženieme banky

20.11.2019, 09:34

Ak niekto veľa zarába, treba mu siahnuť na zisky. Veď ako k tomu prídu obyčajní ľudia, ktorí musia každý deň chodiť do práce a na účet im príde len zopár stoviek? Cieľová skupina, na ktorú mieri táto argumentácia politikov, je značne široká. Preto sa nemusia báť, že ak siahnu bankám na zisky, poštvú si proti sebe masy.

Pre bankárov je to veľmi ťažká situácia. Napriek tomu sa rozhodli proti zdvojnásobeniu a predĺženiu odvodu bojovať. Riskujú tým, že politici vyvolajú voči finančným domom ešte viac nenávisti. Stačí k tomu párkrát zopakovať, že vlani banky dosiahli čistý zisk takmer 640 miliónov eur. A k tomu ešte zafabulovať, že takýto zisk si užívajú vďaka tomu, že im bežní klienti platia nehorázne vysoké poplatky.

Peňažným ústavom sa tentoraz oplatí riskovať. Ide im o 150 miliónov eur, ktoré by po zvýšení odvodu v budúcom roku zaplatili štátu navyše. Bankovníctvo je už teraz jedným zo sektorov, ktorý je najviac zaťažený daňami a odvodmi. Vlani finančné domy na Slovensku odviedli do rozpočtu daň vo výške 183 miliónov eur. Na ďalších odvodoch či príspevkoch zaplatili takmer 164 miliónov eur. To znamená, že už dnes musia platiť skoro dvojnásobok toho, čo ostatné firmy.

V prípade, že sa bankový odvod v budúcom roku zvýši, budú okrem dane platiť ďalších 350 miliónov eur. „Kto by chcel podnikať pri takomto zaťažení?“ pýtal sa na tlačovej konferencii Slovenskej bankovej asociácie šéf ČSOB Daniel Kollár.

