Lamanšské prístavy sa pripravujú na záplavy kamiónov

Zdalo sa, že vo štvrtok 23. júna 2016 sa začínajú písať nové dejiny Anglicka. V referende podporilo odchod Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska 51,9 percenta voličov a následne o vystúpení z Európskej únie rozhodol parlament. Termín brexitu, pôvodne stanovený na 29. marca 2019, sa však medzičasom už trikrát posunul. Osamostatnenie krajiny, ktoré začala premiérka a šéfka konzervatívcov Theresa Mayová, mal dotiahnuť jej nástupca Boris Johnson. Do tretice sa mu to nepodarilo a na vystúpenie bez dohody netlačí ani Európska komisia. Nový termín stanovila na 31. január 2020. Vplyv brexitu sa stále nedá presne odhadnúť, treba však očakávať, že komplikácie spôsobí aj dopravným a zasielateľským firmám.

20.11.2019, 09:34 | Viktória Valachovičová

Scenár odchodu ostáva neistý

Niektorí dopravcovia sa už svedomito pripravujú na vystúpenie Veľkej Británie a Severného Írska z EÚ. Využívajú služby poradenských kancelárií, posilňujú svoje vlastné personálne kapacity a možno tak robia úplne zbytočne. Parlamentné voľby, ktoré sa uskutočnia v Spojenom kráľovstve 12. decembra, môžu spôsobiť, že krajina nakoniec v Európskej únii zotrvá. Po zistení, že brexit negatívne ovplyvní obchodnú bilanciu Spojeného kráľovstva, sa vystúpenie, respektíve nevystúpenie krajiny z EÚ stalo politickou témou číslo jeden. Ak by krajina po dohode s EÚ zo spoločenstva aj vystúpila, v prvom roku sa zrejme nič zvláštne neudeje. „V prípade odchodu s dohodou začne dňom vystúpenia plynúť prechodné obdobie minimálne do 30. decembra 2020, ktoré môže byť po vzájomnej dohode predĺžené o ďalšie obdobie. Počas prechodného obdobia by sa situácia pre ekonomické subjekty de facto nezmenila oproti stavu pred vystúpením,“ informuje Maroš Stano, hovorca Ministerstva hospodárstva SR.

Firmy by mohli vyvážať svoje výrobky do Spojeného kráľovstva a dovážať odtiaľ produkty, poskytovať a prijímať služby v rovnakom režime ako dnes, bez dodatočných obmedzení, s existujúcimi a stále platnými certifikátmi a licenciami. Martina Baumann, hovorkyňa združenia cestných dopravcov Česmad Slovakia, verí, že zvíťazí zdravý rozum a obe strany si dohodnú podmienky kontrolovaného obchodu. „V prípade odchodu bez dohody sa na Spojené kráľovstvo prestanú vzťahovať právne predpisy EÚ a zrejme nebude stanovené ani žiadne prechodné obdobie, čo negatívne ovplyvní hospodárstvo oboch krajín,“ varuje.

Clá sa dotknú najmä automobilov

Spojené kráľovstvo nepatrí medzi nosných obchodných partnerov Slovenska. „Z ekonomického hľadiska je pre nás dôležité, že previazanosť medzi oboma krajinami je relatívne nízka,“ znižuje obavy zo situácie po brexite M. Stano. Avšak doprava patrí podľa analýzy Deloitte z marca 2019 medzi trojku odvetví najviac zasiahnutých brexitom. Prvým je spracovateľský priemysel, najmä automobilový, druhým veľko- a maloobchod, tretím doprava a skladovanie. Hlavnými vývoznými artiklami zo Slovenska do Spojeného kráľovstva sú osobné automobily, ropné plyny, monitory, projektory, televízne prijímače a príslušenstvo motorových vozidiel. Z ostrovov k nám sa dovážajú najmä ropné plyny, osobné automobily, potreby pre zábavné parky, spoločenské hry, zlato, liečivá. Obchodná bilancia bola v roku 2018 kladná pre Slovensko v sume 2,52 miliardy eur, keď do Spojeného kráľovstva smerovalo 4,7 percenta slovenského vývozu a naspäť 1,5 percenta slovenského dovozu.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť