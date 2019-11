Logistika sa môže za päť rokov zásadne zmeniť

Európsky líder na poli automotive logistiky Gefco otvoril svoju slovenskú pobočku v roku 2004. Bolo treba zabezpečiť vstupnú logistiku v novovybudovanej továrni PSA v Trnave a distribúciu nových vozidiel pre sieť dílerov značiek Peugeot a Citroën. Na Slovensku je Gefco dôležitým hráčom pri poskytovaní skladových služieb a vďaka investícii v roku 2016 do výstavby nového centra pre logistiku hotových vozidiel sa dostáva do povedomia aj ako popredný logista hotových vozidiel. Luc Nadal, generálny riaditeľ koncernu Gefco, navštívil Slovensko pri príležitosti 25. výročia pôsobenia firmy v krajine.

Spoločnosť Gefco má silnú pozíciu v logistike v rámci automobilového priemyslu. Pribúdajú však varovania, že tento sektor sa rovnako ako celá ekonomika spomaľuje. Ako sa to prejavuje?

Takisto to cítime. Prvou fázou bol september 2018, keď bola do praxe zavedená norma WLTP [nový spôsob testovania emisií automobilov – pozn. TREND], pre ňu bola vlaňajšia jeseň komplikovaná. Začiatok roka 2019 bol pomerne dobrý, od januára do mája sme mali prekvapivo dobré výsledky. Avšak počnúc júnom sme začali vnímať pokles. Sme veľmi orientovaní na automobilový priemysel, zameranie na OEM a TIER1 dodávateľov tvorí zhruba sedemdesiat percent nášho biznisu. Takže ak poviem, že vidím negatívne trendy, prirodzene tým myslím automobilový priemysel. V ostatných odvetviach nie tak veľmi. Snažíme sa ostať optimistami.

Veľkou témou posledného roka v Európe je aj plánovaný odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Čo zahŕňajú prípravy na túto zmenu?

