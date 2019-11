Nastavujú kvalitu univerzít, ale k špičke patrí málokto z nich

Dve tretiny vedeckých rád vysokých škôl na Slovensku dosahujú hlboko podpriemerné vedecké výsledky.

20.11.2019

Odhalil to výskum iniciatívy To dá rozum, ktorý mapoval ohlas na prácu členov 149 vedeckých rád slovenských fakúlt a univerzít. „Nehovoríme o bežných učiteľoch, ale o elite školy, ľuďoch, ktorí strážia jej kvalitu, vstupujú do stratégie rozvoja školy v oblasti vedeckých, umeleckých a pedagogických činností,“ hovorí analytička Renáta Hall z iniciatívy To dá rozum. Na každú vedeckú radu, ktorej členovia pracujú na úrovni svetového priemeru, pripadá na Slovensku do jedenásť rád s hlboko podpriemernou vedeckou výkonnosťou.

Prečo je to dôležité? Strážcom kvality vysokej školy je práve vedecká rada. Jej členovia schvaľujú študijné programy, v ktorých škola udeľuje vysokoškolské diplomy, a kritériá na ich prijímanie. Ak sú členmi ľudia, ktorí vo vede nie sú úspešní a uznávaní, dá sa predpokladať, že nebudú vedieť školu potiahnuť v súlade s aktuálnymi medzinárodnými trendmi. Napríklad tak, aby ich na miestach nenahradili šikovnejší a úspešnejší kolegovia. Možno tiež namietať, prečo chce vo vede pôsobiť škola, ktorá nedokáže získať do služieb kvalitných odborníkov. A pýtať sa, akú úroveň do budúcej kariéry získajú študenti, ak ich budú odborne viesť ľudia, ktorých vedecká práca nestojí kolegom z odborných kruhov za zmienku.

„Ak tieto miesta zaujmú špičkoví ľudia, je predpoklad, že budú vedieť školu nasmerovať k špičkovej vede a pedagogickej činnosti. Ak tam nebudú, je otázne, akých ľudí vyberú na miesta profesorov, či skutočne nastavia kritériá, ktoré splnia len tí najlepší v odbore, či budú vyberať takých školiteľov pre doktorandov, ktorí zabezpečia, že doktorandi môžu robiť špičkovú vedu,“ podčiarkuje R. Hall.

