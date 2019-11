Ochladenie velí hľadať alternatívne možnosti

Rok 2019 je pre Európsku úniu náročné obdobie z niekoľkých dôvodov. Pripravovaný brexit so stále nejasným scenárom, spomaľovanie svetovej ekonomiky, znížený dopyt po automobiloch, pokračovanie prílevu migrantov a obchodná vojna medzi USA a Čínou vyvolávajú pocit neistoty a podporujú recesný stav.

20.11.2019, 09:34 | Viktória Valachovičová

Nadväznosti

Nemecko je najdôležitejším exportným partnerom strednej Európy. Z krajín Vyšehradskej štvorky (V4) putuje do Nemecka 20 až 30 percent exportu. Zo Slovenska do Nemecka smeruje viac než pätina vývozu, z Maďarska štvrtina a z Česka takmer tretina exportnej produkcie. „Nemecko je najvýznamnejším hospodárskym a obchodným partnerom Slovenska. Akékoľvek spomalenie jeho ekonomiky pocítime na Slovensku výraznejšie než spomalenie ekonomiky v iných krajinách,“ analyzuje Maroš Stano, hovorca Ministerstva hospodárstva SR. A po úspešnom desaťročí sa Nemecko skutočne dostalo tento rok do recesie. Kým v roku 2017 HDP medziročne vzrástol o 2,5 percenta, v tomto roku októbrová prognóza nemeckého ministerstva hospodárstva a energetiky hovorí o hodnote 0,5 percenta. „Za normálnych okolností mávame rast exportu na úrovni 5,5 percenta, v roku 2020 predpovedáme pokles o 0,5 percenta,“ odhaduje Eric Schweitzer, prezident Nemeckej obchodnej a priemyselnej komory. V roku 2020 počíta s rastom HDP vo výške pol percenta. Nepriaznivú situáciu zachraňuje relatívne výrazná spotreba nemeckých domácností v stavebníctve a službách, vďaka ktorej vznikajú nové pracovné miesta.

Aj nárast HDP Slovenska klesá. V roku 2018 dosiahol štyri percentá, v tomto roku skončí pravdepodobne na hodnote 2,5 percenta a prognóza na rok 2020 je 2,3 percenta. Maďarský minister financií Mihaly Varga na konferencii o podpore investícií uviedol populárne vyjadrenie o nadväznosti krajín Vyšehradskej štvorky na najväčšiu ekonomiky EÚ: „Ak si Nemecko kýchne, menšie susedné krajiny prechladnú. Je to pravda. Očakávame príchod takéhoto chladného obdobia,“ dodal.

Emisné normy znervózňujú trh

Spomalenie nemeckej ekonomiky je úzko prepojené so situáciou v automobilovom priemysle. Dopyt po osobných autách klesol v roku 2019 aj v dôsledku vyčkávacej taktiky spotrebiteľov, ktorí zvažujú, aké auto kúpiť, aby sa s ním dostali aj po niekoľkých rokoch do európskych metropol a nemuseli ho meniť pre čoraz prísnejšie emisné normy. Postupné nasadzovanie elektrických áut tiež zneistilo odvetvie. Na to doplatilo tritisíc zamestnancov slovenského Volkswagenu, ale aj pracovníci nemeckých automobiliek, keď im ponúkali namiesto pôvodných len skrátené pracovné úväzky. A práve komponenty do áut patria medzi často prepravovaný tovar na trase medzi Slovenskom a Nemeckom. Popri automobilovom sektore je kľúčový kovospracujúci priemysel. „Menej sa prepravujú aj stroje a zariadenia súvisiace s automobilovým priemyslom,“ delí sa o pozorovania spoločnostiGebrüder Weiss Slovakia Marcela Matejovič, vedúca pozemných prepráv firmy. „Zníženie obchodnej výmeny postihlo aj nábytkársky, gumárenský, strojársky priemysel a stavebníctvo,“ doplňuje Alex Leškanin, obchodný riaditeľ dopravnej firmy Topnad.

Dočítajte celý článok s predplatným TRENDU už od 94 centov / týždeň



Objednať predplatné Máte už predplatné? Prihláste sa Odomknite článok cez SMS s týždenným predplatným len za 1,90 € Objednať SMS predplatné Získajte prístup za pár sekúnd cez SMS objednaním týždenného predplatného TREND Digital s automatickou obnovou. Viac informácií.

Zadajte váš e-mail Tento e-mail bude slúžiť ako vaše prihlasovacie meno na TREND.sk. Ak už konto na TREND.sk máte, zadajte váš prihlasovací e-mail / prihlasovacie meno. Súhlasím s podmienkami používania TREND.sk

Toto konto už existuje. Prihláste sa vašimi údajmi. E-mail / prihlasovacie meno Heslo Nedarí sa mi prihlásiť