Privátne značky made in Slovakia

Podiel privátnych značiek na pultoch obchodov posledné roky stúpa.

Reťazce sa už neorientujú len na základné potraviny v diskontných cenách, ale rozširujú svoje portfóliá o „privátky“ pre vegetariánov, milovníkov exotického ovocia či zákazníkov s intoleranciou lepku. Viaceré investujú do značiek spolupracujúcich výlučne so slovenskými dodávateľmi. Práve to by mohlo byť dobrou alternatívou, z ktorej vyjde ako víťaz reťazec, dodávateľ aj zákazník. Čo môže spoluprácu motivovať a čo ju, naopak, brzdí?

Privátne značky, ktoré ponúkajú produkty vyrábané pre konkrétny obchodný reťazec, sa na Slovensku podľa obchodníkov tešia veľkej obľube, čo je koniec koncov dôvodom, prečo na ne zameriavajú svoju pozornosť. Reprezentatívny prieskum z minulého roka, ktorý si dala vypracovať spoločnosť Billa, uvádza, že 74 percent Sloveniek a Slovákov nakupuje výrobky privátnych značiek pravidelne, pričom ide o mladých ľudí aj rodiny s deťmi, z väčších aj menších miest.

Obľúbené privátne značky zohrávajú podľa prieskumu pri nákupe dôležitú úlohu až do takej miery, že každý piaty človek cielene navštívi obchod, kde hľadané privátne značky nájde.

